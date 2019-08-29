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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Salman Khan'ın yeni filmi 6 Eylül’de vizyonda - İSTANBUL

Salman Khan'ın yeni filmi 6 Eylül’de vizyonda - İSTANBUL

- Bharat filminin fragmanıİSTANBUL (AA) - Bollywood yıldızı Salman Khan'ın yeni filmi "Bharat" 6 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak.İzleyiciyi bir adamın sıra dışı hayatı üzerinden bir ülkenin tarihine odaklayacak filmde Khan'ın yanı sıra Katrina Kaif, Sunil Grover, Tabu, Jackie Shroff ve Sonali Kulkarni de rol alıyor.Yönetmen koltuğunda Ali Abbas Zafar'ın oturduğu "Bharat"ın müziklerinde Vishal Dadlani, Julius Packiam ve Shekhar Ravjiani imzası bulunuyor.Görüntü yönetmenliğini Marcin Laskawiec'in üstlendiği filmin konusu şöyle:"Ailesiyle hayatlarını kurtarmak için 8 yaşındayken evlerini terk eden Bharat, tam trene binecekleri sırada kardeşini kaybeder. Bharat, onu aramak için geride kalan babasına, ailesine her zaman göz kulak olacağına dair söz verir ve ailesinin kalanıyla yola devam eder. Hayat ona farklı farklı engeller çıkarsa da Bharat, sözünü tutmak, babasını ve kız kardeşini bulmak için elinden geleni yapar. Azmi ve sadakatiyle hayatındaki herkese ilham olan Bharat hayata bağlılığını ve umudunu asla yitirmez."

Sadaka Rover Kız Kardeş Fragman 

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