Salda'nın Beyaz Adalar bölümü ziyarete kapatıldı

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( BURDUR )- Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümü, ziyarete kapatıldı BURDUR



- Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve berrak suyuyla son yıllarda "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılmaya başlanan Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölümüne giriş yasaklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Ekim’de adalar bölümünün ziyarete kapanacağını açıklamıştı. Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve berrak suyuyla son yıllarda "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nce (NASA) Mars’taki Jezero Krateri’yle benzer özellikler gösterdiğini açıklamasıyla daha da ilgi çeken gölün Beyaz Adalar bölümü ziyaretçi girişine kapatıldı. Gölün ziyarete kapatılmasıyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda Bakan Kurum, şu açıklamayı yapmıştı: “ Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz. Buna göre, 15 Ekim itibarıyla ’Beyaz Adalar’ kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık." "Girişe bariyerler" Bakan Kurum’un açıkladığı sürenin dolduğu bugün, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yeşilova Kaymakamlığınca gölün Beyaz Adalar bölümüne giriş ahşap bariyerlerle kapatıldı. Yasa ve uyarılara rağmen Salda Gölü’ne ziyaretçilerin gelmeye devam ettiği görüldü.

Ziyaretçiler uzaktan baktığı gölü, yine de fotoğraflamayı ihmal etmedi. Görevliler yasağın ihlal edilmemesi içinde hem havadan hem karadan denetlemelerine devam ediyor. (İA-



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