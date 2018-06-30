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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Salda Fest Marmaris Gençlik Festivali' konserlerle başladı - MUĞLA

'Salda Fest Marmaris Gençlik Festivali' konserlerle başladı - MUĞLA

"Salda Fest Marmaris Gençlik Festivali" konserlerle başladı - MUĞLA - "Salda Fest Marmaris Gençlik Festivali" - Konserlerden detaylar"Salda Fest Marmaris Gençlik Festivali" konserlerle başladı - Festivalin ilk gününde sanatçı ve gruplar müzikseverlerle buluştuMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, 18 sanatçı ve topluluğun bir araya geleceği "Salda Fest Marmaris Gençlik Festivali" başladı.
Festivalin ilk gününde sanatçı ve gruplar müzikseverlerle buluştu. Regy müziğin Türkiye'deki önemli ismi Sattas'dan sonra Yüzyüzeyken Konuşuruz, Pera, Can Bonomo ve Selda Bağcan sahne aldı.Festival alanında, çadırlı konaklama bölgeleri, yeme içme stantları ve etkinlik ile oyun alanları bulunuyor.Kamp alanı Çamlı Mahallesi'nde kurulan festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden 10 bine yakın gencin katıldığı bildirildi.
Bir poşet dolusu çöp toplayanın dilediği sanatçıyla tanışma fırsatı bulduğu festival, 1 Temmuz'da Teoman konseriyle sona erecek.

Bild Festival 

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