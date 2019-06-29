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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Saklıkent'in 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi - MUĞLA

Saklıkent'in 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi - MUĞLA

Saklıkent'in "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi - MUĞLA - Kanyona gelen ziyaretçilerden görüntü - Ziyaretçilerin kanyon içindeki gidişi - Detay görüntü - Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan'ın konuşmasıSaklıkent'in "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi - Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan: - "Saklıkent Kanyonu, Muğla ve Antalya il sınırında yer alıyor. Alınan kararın Muğla ve Antalya'ya hayırlı olmasını diliyorum"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş ilçeleri sınırında yer alan, soğuk şelaleleri ve doğa harikası parkuruyla dikkati çeken Saklıkent Kanyonu'nun Cumhurbaşkanı kararlarıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesinin ekolojik sisteminin korunmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor.İki il sınırında yer alan 18 kilometrelik kanyon, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.Dağ zirvesindeki karların erimesiyle beslenen soğuk şelaleler ve eşsiz doğal güzelliğe sahip kanyonun ziyaretçileri, dik yamaçlara inşa edilen 200 metrelik köprüler sayesinde de iyi vakit geçiriyor.Macerasever bazı turistler ise dar ve yüksek kayalıkların arasında bellerine kadar ulaşan soğuk sudan geçerken bir yandan da akıntılarla şekillenen kayaları görmenin heyecanını yaşıyor.Diğer yandan kanyondaki zorlu yürüyüş parkurlarını tamamlayan turistler dönüş yolundaki doğal çamur banyolarında keyifli zaman geçiriyor.Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın kanyonun ekolojik sisteminin korunmasına büyük katkı sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:"Saklıkent Kanyonu, Muğla ve Antalya il sınırında yer alıyor. Alınan kararın Muğla ve Antalya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Bölge, faunası ve sahip olduğu endemik bitki yapısıyla dikkati çekiyor. Allah vergisi buz gibi su kaynakları var. Yaz aylarında sıcak ve nemden bunalan yerli ve yabancı misafirler kanyona gelerek serinliyor. Turistler, sportif aktivitelerle hoş vakit geçiriyor. Biz de elimizden gelen özeni göstererek burayı daha fazla turistin ziyaret etmesi için çalışıyoruz."Türkan, geçen yıl kanyonu 500 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktararak bu yıl bu sayıyı geçmek istediklerini dile getirdi.

Kayalı Yabancı Turist Şelale Ekolojik Ziyaretçiler 

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