Saklıkent'e ziyaretler yüzde 600 arttı - ANTALYA İzle
- Saklıkent Kayak Merkezinden detaylar - Toplantıdan detaylar - Vali Münir Karaloğlu'nun konuşmasıSaklıkent'e ziyaretler yüzde 600 arttı - Antalya Valisi Karaloğlu: - "Bir yılda ziyaretçi sayısı 30 binden 190 bine çıkarak Saklıkent'e gelen ziyaretçi sayısı yüzde 600 arttı"ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 30 binden 190 bine çıkan ziyaretçi sayısıyla Saklıkent'e gelen ziyaretçilerin yüzde 600 arttığını bildirdi.Vali Karaloğlu başkanlığında Saklıkent Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Saklıkent koordinasyon toplantısına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, ATSO Başkanı Davut Çetin ile Antalya 'daki kurumların yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda, Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner geçtiğimiz yıl alınan kararlar doğrulusunda yıl boyunca merkez ve bölgede yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.Karaloğlu, geçen yıl düzenlenen toplantıda ortaya konulan bazı sorunların giderildiğini, ancak Saklıkent'in çözülmeyi bekleyen sorunlarının da olduğunu söyledi.
Saklıkent'in Antalya 'ya 50 dakika mesafede 2 bin 200 rakımlı bir merkez olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Saklıkent sadece kayak merkezi değil, yazın da yayla ve doğa turizmi açısından Antalya ve Türkiye'nin bir değeri. 'Saklıkent'i artık saklı tutmayacağız' demiştik. Bu konuda mesafe aldığımız bir yılda yapılan çalışmalarla gördük." dedi. Saklıkent'in çözülmeyi bekleyen sorunları için de salonda bulunan tüm katılımcıların çalışma yapmasını isteyen Karaloğlu, burada konuşulan konular arasında kendi kurumunu ilgilendiren durumlarla ilgili, herkesin vazife çıkarmasını beklediğini kaydetti. Karaloğlu, "Bugün Antalya 'dan geldik ve çok güzel bir hava var. Yurtdışından gelen misafirlerimiz denize giriyor. Biz ise eksi 3 derecede kar olan bir kayak merkezindeyiz ve burası Antalya 'ya 50 kilometrede. Bu büyük bir nimet ve bunun kadrini, kıymetini bilmemiz lazım." diye konuştu. - Mermer ocakları sorunuToplantıda ilgili kurum temsilcilerinin maden ocakları hakkındaki sunumlarını ve mermer ocakları nedeniyle yaşanan sorunları dinleyen Karaloğlu, konuyla ilgili talimatlar verdi.Bölgede yer alan maden ocaklarının ruhsatlarında belirlenen alanlardan taşmalar olduğunun belirlendiğine değinen Karaloğlu, ülkedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamak gibi bir dertlerinin olmadığını ancak doğal varlığın da korunması gerektiğine dikkat çekti.Karaloğlu, "Kimse 'madencilik yapıyorum, ülkeye döviz kazandırıyorum' bahanesiyle de ülkenin doğal varlığını yok edemez. Burada bir tepe yok ediliyor. Belki burada iklim değişecek ve kayak merkezinde kar tutma durumu bile değişecek. Madenciliğe 'tamam, evet' ama çevreyi tahrip eden faaliyete de izin vermemek gerek. Hiç kimsenin Allah'ın taşını kesip para kazanacak diye bizi hasta etmeye, çevreyi bozmaya hakkı yok. Hele ki böyle bir merkezin yanındaysa." dedi. Artık çevre dostu madenciliğin öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Karaloğlu, özellikle Antalya gibi şehrin güzellikleri ve doğadan para kazanılan bir şehirde herkesin daha hassas davranması gerektiğini anlattı.Saklıkent'in yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih edilen merkezlerden biri olduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu, "Bir yılda ziyaretçi sayısı 30 binden 190 bine çıkarak Saklıkent'e gelen ziyaretçi sayısı yüzde 600 arttı." diye konuştu. - Saklıkent etkinliklerle tanıtılacakToplantıda, Saklıkent'te geçmişte düzenlenen ve düzenlenmesi planlanan etkinlikler hakkında da sunumlar yapıldı. 6 Ocak 2019'da Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği gerçekleştirilecek merkezde, uzun yıllardır yapılan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Gökyüzü Gözlem Şenliği faaliyetleri hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Triatlon Federasyonu işbirliğinde bölgede bir tür "kış triatlonu" düzenlenmesi hakkında da sunum yapılan toplantıda, yaklaşık 500 katılımcının yer almasının hedeflendiği, kayak, bisiklet ve yüzme etapları yer alacak etkinlikle ilgili bilgiler aktarıldı.Bölgenin yaz dönemi spor kampları için de kullanılabileceğine de değinilen toplantıda, bunun için yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Türkiye'deki benzer örneklerin incelenmesi önerilen toplantıda, öncelikle konaklama sorununun çözülmesine dikkat çekildi.Vali Karaloğlu, bölgenin özellikle pansiyonculuğu öğrenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Allah'ın dağına koca koca oteller yapmamıza gerek yok. Pansiyonculuğu mutlaka öğrenmemiz lazım. Ayıp bir iş değil, çok zekice bir iş olduğunu anlatmamız lazım. Kooperatifin devre mülk işletir gibi buraları işletmesi lazım. Neden buradan ev alayım? 15 gün gelir burada yapılmış evlerde kalırım." dedi. Toplantının ardından Karaloğlu ve beraberindekiler tesis ve kayak pistinde incelemelerde bulundu.Daha sonra bölgede yapımı tamamlanan jandarma karakolunun açılışı gerçekleştirildi.