'Sakin kent'te bayram bereketi- MUĞLA İzle

"Sakin kent"te bayram bereketi - MUĞLA - Akyaka tepeden detay - Akyaka sahil yoğunluk - Akyaka eveleri detay - Akyaka plajları detay - Akyaka çadır kamp alanlarındaki yoğunluk - Akyaka'da 32 yıldır turizmcilik yapan Nurullah Gencel, açıklaması - Muğla 'ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletme Sorumlusu Soner Yaşar, açıklaması"Sakin kent"te bayram bereketi - Ramazan Bayramı tatili için Muğla 'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ni tercih eden tatilciler, butik otel, taş evler ve çadır kampları doldurdu - Sakin kentteki otel ve apartlarda doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşırken yer bulamayan bazı tatilciler ise çadır kamp alanlarında yoğunluk oluşturdu - Ula Kaymakamı Ali Yılmaz: - "Sakin kent Akyaka'ya gelen misafirlerimiz Gökova Körfezi'ndeki el değmemiş koylarda gezme ve yüzme imkanı bulurken diğer taraftan da kamp alanlarındaki dev çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadırlarda Gökova Körfezi'nin kıyısında tatil yapma imkanına sahip olacaklar"MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Uluslararası Yavaş Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliğinin 2010'da "sakin kent" ilan ettiği Muğla 'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.Akyaka'da çoğunluğu pansiyon ve butik otellerden oluşan işletmelerde Ramazan Bayramı tatili için gelen yerli turistler yoğunluk oluşturdu.Bayramın parlayan yıldızlarından "sakin şehir" Akyaka, mavi bayraklı sahilde güneşlenmek, Gökova Körfezi'nde maviyle yeşilin birbirini sarmaladığı kıyıda gün batımını izlemek, balık tutmak, su sporları yapmak ve orman içinde bisiklet kullanmak isteyen turistlerin uğrak yeri oldu.Son yıllarda bölgede yapılan sportif faaliyetler ve dizi çekimleri dolayısıyla ziyaretçi sayısını artıran Akyaka, misafirlerine unutulmaz bir tatil imkanı da sunuyor.Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandığını, bölgeye gelen ziyaretçilerin güven ve huzur içinde tatil yapmaları için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
- "Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı"Gökova Körfezi'nin bittiği noktada birinci derece doğal sit alanlarında doğayla baş başa tatil geçirmek isteyenlere ev sahipliği yaptıklarını belirten Yılmaz, Akyaka'da otel, apart otel ve pansiyonlardan oluşan 96 konaklama alanı ve yaklaşık 3 bin 500 yatak kapasitesi bulunduğunu anlattı.Ramazan Bayramı dolayısıyla doluluk seviyesinin yüzde 100'e çıktığını aktaran Yılmaz, "Sakin kent Akyaka'ya gelen misafirlerimiz Gökova Körfezi'ndeki el değmemiş koylarda gezme ve yüzme imkanı bulurken diğer taraftan da kamp alanlarındaki dev çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadırlarda Gökova Körfezi'nin kıyısında tatil yapma imkanına sahip olacaklar." dedi. Yılmaz, bölgenin dağcılık, doğa yürüyüşü, bisiklet, tarih, kültür ve mimari değerler yönünden önemli potansiyel barındırdığını vurguladı. - "Konaklama alanları doldu"Akyaka'da 32 yıldır turizm işletmeciliği yapan Nurullah Gencel ise otellerinde bayram öncesi ve sonrasında boş yer bulunmadığını söyledi.
Özellikle günübirlik ziyaretçilerin tercih ettiği Akyaka'nın sezonda da doluluk oranının yüksek olduğunu vurgulayan Gencel, "Bayram dolayısıyla Akyaka'daki tüm oteller dolu. Özellikle bölgede son dönemde çekilen dizilerle tanınırlık iyice arttı. Bayramlarda ve özel günlerde hep doluyuz." diye konuştu. Akyaka'nın Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi ahşap ağırlıklı binalardan oluştuğunu vurgulayan Gencel, gelen ziyaretçilerin bölgede burada huzur içinde tatil yaptığını ifade etti. Gencel, Akyaka'nın maviyle yeşilin kucaklaştığı mükemmel bir bölgede bulunduğunu anlatarak,"Bölgemiz sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Ziyaretçilerin aradığı her türlü tatil olanağına sahibiz." dedi. - "Çadır kamp alanı ve taş evler dolu"Sakin kentteki otel ve apartlarda yer bulamayan tatilciler ise Akyaka'daki kamp alanında, dev çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadırlarda aileleriyle Gökova Körfezi'nin kıyısında doğayla baş başa, kuş sesleri arasında tatil yapıyor. Muğla 'ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletme sorumluluğunda bulunan, 300 dönüm arazide kurulu çadır kamp alanında Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilcilerin Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluşturduğunu belirten İşletme Sorumlusu Soner Yaşar ise 400'ün üzerinde çadırın kurulduğu alandaki taş evlerin de bayram süresince dolu olduğunu dile getirdi.Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden çok sayıda ziyaretçinin kurdukları çadırlarda tatillerini geçirdiğini anlatan Yaşar, "Bayramda kamp alanı ile taş evler ve kagir evlerde boş yer kalmadı." dedi. Yaşar, yoğunluğun ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.