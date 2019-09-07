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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sakarya Kent Meydanı açılış töreni - ANKARA

Sakarya Kent Meydanı açılış töreni - ANKARA

- Sakarya Kent Meydanı'ndan detay - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuşması - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması - Onur Akın konseriSakarya Kent Meydanı açılış töreni - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi iş birliğiyle yenilenen Sakarya Caddesi, vatandaşların katılımıyla hizmete açıldıANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle yapılan Sakarya Caddesi Kent Meydanı açılış töreni, vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.Kızılay Sakarya Caddesi'nde düzenlenen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin başkent kimliğini ortaya çıkaracak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Göreve geldikleri günden bu zamana kadar vatandaşlara verdikleri sözleri tutmak için çalıştıklarını belirten Yavaş, bütün projeleri meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bizzat orada yaşayan halkla görüşerek hayata geçirmeyi önemsediklerini söyledi.

Yavaş, şeffaflık için ihaleleri ilk kez canlı yayınladıklarını belirterek, bunu sonuna kadar sürdürmeye azimli olduklarını, diğer belediyelere örnek teşkil edeceklerini dile getirdi.Görevi devralır almaz, belediyedeki dağınıklığı ve israfı ortadan kaldırdıklarını savunan Yavaş, yaptıkları bütün harcamaları ve masrafları gösterir şekilde 100 gün raporunu basınla rahatça paylaştıklarını belirtti.
Yavaş, "yüzüncü yılda yüz proje" dediklerini ve bunların hepsini zamanla hayata geçirdiklerini belirtti.
Amaçlarının Ankara 'da ayrımı ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Yavaş, oy versin vermesin, herkese her yerde hizmetlerine devam ettiklerini bildirdi.Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de 31 Mart'ta "Her şey çok güzel olacak" dediklerini anımsatarak, "Bu, ilk meyvesini hizmet olarak Ankara mızın merkezinde Kızılay bölgemizde Sakarya Caddesi'nde kendini gösterdi." diye konuştu.
Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği program, Onur Akın konseriyle devam etti.

Canlı Yayın Açılış Töreni Karya Sivil Toplum Başkent 

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