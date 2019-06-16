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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi... Yollar göle döndü

Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi... Yollar göle döndü

Göle dönen yollar detaylar

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Karya 

-Araçların geçişleri detay

( SAKARYA )- Sağanak yağış sonrasında yollar göle döndü- Göle dönen yollarda araçlar zor anlar yaşadı SAKARYA

- Sakarya genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Onlarca araç göle dönen yollarda suya gömüldü. Sakarya’da belli aralıklarla başlayan sağanak yağış öğleden sonra etkisini artırarak devam etti. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinden araçlarıyla geçmeye çalışan bazı sürücüler, otomobilleriyle su birikintilerinin içerisinde mahsur kaldı. Öte yandan yağmurun gün içerisinde devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.
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