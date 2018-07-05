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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şair Erdem Bayazıt kabri başında anıldı - İSTANBUL

Şair Erdem Bayazıt kabri başında anıldı - İSTANBUL

- Erdem Bayazıt'ın kabrinden detaylar - Kur'an - ı Kerim okunması - TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın konuşması - Şairin oğlu Yusuf Ökkeş Bayazıt ile röportaj - TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı ile röportaj - Anma törenine Erdem Bayazıt'ın oğulları Yusuf Ökkeş ve Ahmet Fırat Bayazıt'ın yanı sıra TYB Yönetim Kurulu Üyeleri, yazarlar, öğrenciler ve okurlar katıldı - TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı: - "Erdem Bayazıt, yaşantısında ve özellikle edebiyatında ümmetin ve milletin derdini yansıtmış, ümmet coğrafyasındaki adaletsizlikleri, vicdansızlıkları edebiyatına geçirmiş bir şairimiz" - "Bugün burada bu değerli kalabalığın olması onun boşuna yaşamadığının, boşuna yazmadığının ve savaşmadığının bir göstergesi"İSTANBUL (AA) - "Yedi Güzel Adam"dan biri olarak anılan Kahramanmaraşlı ünlü şair ve yazar Erdem Bayazıt kabri başında anıldı.Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından Eyüpsultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde, şair için Kur'an - ı Kerim okundu ve dualar edildi.Şairin oğlu Yusuf Ökkeş Bayazıt, babasının kabri başında yaptığı konuşmada, duygu yüklü bir gün geçirdiğini söyleyerek törene katılanlara teşekkür etti.Babasının defnedildiği günü ve o günkü hüznünü çok iyi hatırladığını belirten Bayazıt, babasına olan özlemlerinin her geçen gün arttığını, onun izinden gitmeye devam edeceklerini dile getirdi.TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdem Bayazıt'ın yeni nesiller yetiştirmek amacıyla büyük hizmetler yaptığını söyledi.

Bayazıt'ın Müslüman duruşunun ön planda olduğunu aktaran Bıyıklı, "Erdem Bayazıt, yaşantısında ve özellikle edebiyatında ümmetin ve milletin derdini yansıtmış, ümmet coğrafyasındaki adaletsizlikleri, vicdansızlıkları edebiyatına geçirmiş bir şairimiz. Özellikle yaşadığı dönemdeki Afganistan meselelerini gerek İpekyolu'na seyahat eseriyle, bizzat giderek ve orada yaşayarak insanlara taşımış, gerekse şiirlerinde sadece salt edebiyat kaygısıyla değil, içinden çıktığı toplumun meselelerini de edebiyata yerleştirmiş birisi. Bu manada edebiyatı, düşünceleri ve fikir yazılarıyla hep bir yol açma derdinde olmuş ve kendinden önce yol açanların izini sürme derdinde olmuş." ifadelerini kullandı. - "Hayırlı eserler gibi hayırlı evlatlar bıraktı"Bıyıklı, Erdem Bayazıt ve izinden gittiği öncü isimlerin kendileri için değil toplumları için yaşadıklarını ve toplumun böyle insanları ölümlerinin ardından dahi anlamaya ve anmaya devam ettiğini kaydetti.
TYB olarak Bayazıt'ı yeni nesillere anlatmaya devam edecekleri vurgusunu yapan Bıyıklı, şöyle konuştu:"Bugün burada bu değerli kalabalığın olması onun boşuna yaşamadığının, boşuna yazmadığının ve savaşmadığının bir göstergesi. Erdem Bayazıt, vefatından önce kendisini ziyarete gittiğimizde, yazacak ve yazılarını toparlayacak bir ömür dileğinde bulunduğunu söylemişti. Ömrü vefa etmedi ama hamdolsun evlatları onun eserlerinin toparlanmasında ve okuyucuya ulaşmasında önemli bir vazife görüyor. Dolayısıyla hayırlı eserler gibi hayırlı evlatlar bıraktığını da görüyoruz."Anma törenine Erdem Bayazıt'ın diğer oğlu Ahmet Fırat Bayazıt'ın yanı sıra TYB Yönetim Kurulu Üyeleri, yazarlar, öğrenciler ve okurlar katıldı.

Edebiyat Anma Töreni İpekyolu Hamdolsun Öğrenciler 

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