Sahra Çölü'nün gizemli ve kadim sahipleri: Tuaregler (3) - ANKARA
- Tuareg Kabileleri Yüksek Meclis Başkanı Mevlaya Gideydi ile röportajANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ/MOUHAMED GUAYE - "Sahra Çölü'nün kadim sahipleri" ve "mavi giyinenler" olarak bilinen Tuaregler, binlerce yıllık milli kimlikleri, farklı örf ve adetleri, bedevi yaşam biçimleri ve kadınlara verdikleri değerle gizemli ve özgün bir topluluk olarak dikkati çekiyor.Libya'nın başkenti Trablusgarp'tan temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen 10 kişilik heyette yer alan Tuareg Kabileleri Yüksek Meclis Başkanı Mevlaya Gideydi, bedevi yaşam tarzlarını, kabile içindeki sosyal ve kültürel yapıyı, kadınlara verdikleri değeri, Libya'daki siyasi atmosferi ve Türkiye ile ilişkileri güçlendirme niyetlerini AA muhabirine anlattı. - "Tuareglerde kadın kutsaldır"Mevlaya Gideydi, Tuareglerin kadına en fazla saygı duyan toplum olduğuna işaret ederek Tuareglerde kadının kutsal olduğunu ifade etti. Gerçek medeniyetlerin, öncelikle kadının onurunun korunması üzerinde durması gerektiğini belirten Gideydi, kadının ailenin direği ve dayanağı olduğunu vurguladı.Gideydi, "Kadına şiddetle mücadele etmek için düzenlenen bazı toplantılara davet edildiğimizde şaşırıyoruz. Toplantılarda kendimizi sanki başka bir dünyadan gelmiş gibi hissediyoruz. Kendine medeni diyen bazı toplumlar kadına şiddet uyguluyor. Bu olmayacak bir şey. Bizi gerici diye nitelendirenler, kadına şiddet uyguluyor." ifadelerini kullandı.Konuşmasında, Tuareglerin İslamiyetin yayılmasındaki önemine de değinen Gideydi, "Bizler, İslamiyetin, Kuzey Afrika’dan Sahra altına yayılmasını sağlayan kabileyiz. Çünkü Sahra yolunu bir tek biz biliyorduk." dedi. - Erkeklerin peçe takmasıGideydi, Tuareg erkeklerinin peçe takma nedeninin sorulması üzerine, bazılarının bu durumu sıcaklık, yağmur ve kum gibi bir takım coğrafi konumdan kaynaklı faktörlere dayandırdığını söyledi.
Gideydi, peçe takma mevzusuna ilişkin yapabilecek en güzel yorumu şu şekilde yapılabileceğini söyledi:"Birisiyle konuşurken yüz ifadeleriniz değişir. Karşı taraf bu yüz ifadeleriyle sizi yargılayabilir. Kızgın, ciddi, rahat, üzgün, ilgili veya ilgisiz olduğunuzu öğrenebilir ama peçe sizi her zaman gizli ve belirsiz kılar böylece karşı taraf sizi sadece konuştuğunuz sözlerle yargılar."Gideydi, Tuareglerin, "Sahra'nın Mavi Adamları" olarak nitelendirilmesinin, çok sevdikleri ve giysilerinde sıklıkla kullandıkları mavi renkten kaynaklandığını dile getirerek, "En sevdiğimiz renk mavi olduğu ve çöl şartlarına da en uygun renk olduğu için kadınlarımız ve erkeklerimiz daha çok mavi renkte elbiseler giyiyor." dedi. - "Kuzey Afrika'da Osmanlı dönemine dayanan tarihi etki hala mevcut"Gideydi, Türkiye’nin, dünya ve İslam aleminde köklü ve tarihi ilişkileri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin, özellikle, Kuzey Afrika'daki toplumlarda Osmanlı dönemine uzanan tarihi etkisi hala var. Türkiye’nin Afrika’ya açılımının, ortak çıkarlar ve kardeşlik çerçevesinde gerçekleşeceğini ümit ediyoruz." dedi.