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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sahra Çölü'nün gizemli ve kadim sahipleri: Tuaregler (2) - ANKARA

Sahra Çölü'nün gizemli ve kadim sahipleri: Tuaregler (2) - ANKARA

- Tuareg Kabileleri Yüksek Meclis Başkanı Mevlaya Gideydi ile röportajANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ/MOUHAMED GUAYE - "Sahra Çölü'nün kadim sahipleri" ve "mavi giyinenler" olarak bilinen Tuaregler, binlerce yıllık milli kimlikleri, farklı örf ve adetleri, bedevi yaşam biçimleri ve kadınlara verdikleri değerle gizemli ve özgün bir topluluk olarak dikkati çekiyor.Libya'nın başkenti Trablusgarp'tan temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen 10 kişilik heyette yer alan Tuareg Kabileleri Yüksek Meclis Başkanı Mevlaya Gideydi, bedevi yaşam tarzlarını, kabile içindeki sosyal ve kültürel yapıyı, kadınlara verdikleri değeri, Libya'daki siyasi atmosferi ve Türkiye ile ilişkileri güçlendirme niyetlerini AA muhabirine anlattı. - "Tuareglerin seçimlere katılması engelleniyor"Libya'da Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin bu yıl yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağına ilişkin haberlerle ilgili bir soru üzerine Gideydi, "Herkesin seçimlere katılma hakkı var." değerlendirmesinde bulundu.Gideydi, Tuareglerin bugüne kadar yapılan seçimlere daima katıldığını fakat bu seçimlere katılmamaları için kendilerine engel çıkarıldığını belirterek şunları kaydetti:"Eskiden oy vermek için Libya vatandaşı olmak yeterliyken artık kimlik numarası istiyorlar ki çoğumuz buna sahip değiliz. Binlerce Tuareg ailesi, kimlik numaraları olmadığı için seçimlere katılamayacak. Yetkililere bilgi verdik ve bu meseleye çözüm bulmalarını talep ettik. Yetkililerin bu meseleyi çözmelerini bekliyoruz." - "Sömürgeciler topraklarımıza gelerek aileleri böldü"Tuareglerin uzun yıllar önce Libya, Nijer, Çad, Cezayir, Mali ve Burkina Faso gibi ülkelere yayılmış olduğunu belirten Gideydi, diğer ülkelerdeki Tuaregler ile ilişkilerinin kardeşlik ve akrabalık ilişkisine dayandığını kaydetti.
"Sömürgeciler topraklarımıza gelerek kendi sınırlarını çizdiğinde bir aileyi iki ülkeye böldü." diyen Gideydi, Libya içinde yaşayan Tuaregleri Libyalı, Nijer’de yaşayan Tuaregleri de Nijerli olarak nitelediklerini anlattı.Her Tuaregli bireyin, bulunduğu ülkede terörle mücadele ettiğinin altını çizen Gideydi, "Medya ve hatta bazı ülkelerin yetkilileri, bizi terörle suçluyor. Kamuoyunda bize karşı kara propaganda yapılıyor. Tuaregler her zaman terörle mücadele ediyor. Biz, bunu vatandaşlık görevi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık Terörle Mücadele Kimlik Numarası Cumhurbaşkanı Propaganda 

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