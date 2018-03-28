Sahilde toplanan öğrenciler dalgalar eşliğinde kitap okudu

-Kitap okuyan gençler

-Sahil kenarında kitap okuyanlar



( MUĞLA ) MUĞLA



- 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Bodrum’da kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütüphane Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler kendi hazırladıkları pankart ve dövizlerle geldiler. “Okumak Değiştirir” sloganıyla düzenlenen kitap okuma etkinliğine farklı okullardan çok sayıda öğrenci katıldı.

İlçe Halk Kütüphanesi önünde toplanan öğrenciler öğretmenler eşliğinde Kumbahçe Sahilinde bol bol kitap okudu. Dalga sesleri arasında kaliteli ve keyifli zaman geçiren öğrenciler herkesin kitap okuması gerektiğini ifade etti.



