Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sahilde kafasından darbe almış ve ayağı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu

Sahilde kafasından darbe almış ve ayağı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu

Kaplumbağa detay

Bild Ölü Deniz Hayvan 

-Kaplumbağa yakın detay
-İpin bağlandığı arka ayağı
-Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik ile röportaj
-Kaplumbağanın gömüldüğü alanın kazımı detay
-Kaplumbağa gömülmesi detay

( HATAY )- Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde bulunan başından darbe almış ve arka ayağı iple bağlı ölü yeşil kaplumbağası sahile gömüldü- Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik:- "Böyle münferit olaylar canımızı sıkıyor" HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, başından darbe almış ve arka ayağı iple bağlı ölü chelonia mydas (yeşil kaplumbağa) bulundu. Samandağ sahilinde gezen bir vatandaş, arka ayağından iple bağlanmış ve başına darbe almış ölü yeşil kaplumbağa buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, "Yeşil kaplumbağa ne yazık ki darbe ile öldürülmüş, ayağından bağlanmış. Bilinçsiz balık avcıları bazen ağlarına takılıyor diye ya da balıklarımızı tüketiyor diye maalesef darbeyle öldürüyorlar kaplumbağaları. Ama çoğunlukla da işte şurada zor durumda bir kaplumbağa varmış. Orada biraz yaralı gibi bir kaplumbağa var diyen çok balıkçıya da rastladım. Ne yazık ki üzüntü verici bir durum Türkiye'de hayvanlara yönelik böyle münferit olaylar canımızı sıkıyor. Daha çok sık çalışmamız gerektiğine inanıyoruz bu konuda" dedi.
Ölü deniz kaplumbağası, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gömüldü. (ALC-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı