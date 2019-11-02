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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şahika Ercümen soğuğa aldırmadan Van Gölü'ne daldı - VAN

Şahika Ercümen soğuğa aldırmadan Van Gölü'ne daldı - VAN



: - Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen dalış için hazırlıkları - Dalış görüntüleri - Şahika Ercümen ile röportaj - Dalış çıkışı fotoğraf çekimi - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile röportaj - Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile röportaj - Şahika Ercümen'in at çiftliği ziyareti - Şahika Ercümen'in at binmesinden görüntülerŞahika Ercümen soğuğa aldırmadan Van Gölü'ne daldı - Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Van Gölü'nün güzelliklerine dikkati çekmek için soğuk havada dalış gerçekleştirdi - Milli Sporcu Şahika Ercümen: - "Amacımız Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlamak, Van Gölü'nde yapılabilecek diğer sporlara teşvik etmek"VAN (AA) - Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Van Gölü'nün güzelliklerine dikkati çekmek için soğuk havada dalış yaptı.Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen "10. Van Denizi Su Sporları Festivali" kapsamında kentte gelen milli sporcu Ercümen, Edremit Marina'da dalış gerçekleştirdi.Soğuk havaya aldırış etmeden dalışa geçen Ercümen, daha sonra Olimpik Binicilik Merkezi'ni ziyaret etti, ata bindi.Şahika Ercümen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde eksi 13 derece suda dalış yaptığını söyledi.

Derin bir dalış gerçekleştirdiğini ifade eden Ercümen, şöyle konuştu:"Daha çok sembolik bir dalış yapabildik. Fırtına çıktı, zar zor suya girebildim. Amacımız Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlamak, Van Gölü'nde yapılabilecek diğer sporlara teşvik etmek. Van ile ilgili yeni projelerimiz var. Bu dalış onlar için de bir hazırlık oldu. Suyun altı genelde unutulan bir yer. Atıkların yüzde 70'i denizlerin dibinde oluyor. Yapılabilecek çok şey var. Bunlarla ilgili sıfır atık projeleri de devam edecek."Dalışı izleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de milli sporcunun farkındalık oluşturmak amacıyla dalış yaptığını belirterek, "Kendisine şahsım ve Van halkı adına teşekkür ediyorum. İnşallah yazın Kabotaj Bayramı'nda burada kendisiyle birlikte kutlayacağız. Kendisini o günde bekliyoruz." dedi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da Van Gölü için bir duyarlılık geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade ederek, benzer etkinliklerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti.

Kutlay Farkındalık Çekim Milli Sporcu At Çiftliği 

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