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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak sonrası oluşan su birikintilerine ekipler müdahale etti

Sağanak sonrası oluşan su birikintilerine ekipler müdahale etti

Ekiplerin olaya müdahale etmesi

İnternet Sitesi Sağanak Yağış Yağışlı Hava Barla Yükselen 

-Su giderlerinin temizlenmesi
-Biriken suyun giderlere boşaltılması
-Vidanjör çalışması

( ORDU ) ORDU

- Ordu’da, sağanak yağış sonrası kent merkezinde oluşan su birikintilerine ekipler müdahale etti. Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin çeşitli bölgelerinde meydana gelen tıkanıklar ve su birikintileri, Büyükşehir ve Altınordu Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonrası çözüldü. Oto sanayi bölgesinde yükselen su seviyesi, iş yerlerine ulaşmadan vidanjörler yardımıyla boşaltıldı. Ekipler, şuana kadar ciddi bir olayın yaşanmadığını belirterek, aldıkları ihbarlar doğrultusunda müdahaleye gittiklerini ifade ettiler. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden alınan verilere göre, yağışlı havanın 2 gün daha etkili olacağı tahmin ediliyor. (SK-SLH
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