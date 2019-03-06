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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Safranbolu'nun UNESCO'ya alınışının 25. yılı - KARABÜK

Safranbolu'nun UNESCO'ya alınışının 25. yılı - KARABÜK

- Detaylar - Danslardan detaylar - Fuat Gürel'in açıklaması - Çiçek verilmesiKARABÜK (AA) - Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından Karabük Kültür Sanat Buluşmaları ve Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verildi.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde Türk dünyasından ezgiler seslendirilirken, halk dansları gösterisi sunuldu. Karabük Valisi Fuat Gürel, program sonunda yaptığı konuşmada, çok güzel bir konser olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini ifade eden Gürel, "Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün farklı bir topluluğu vardı. Bütün Türk dünyasını neredeyse buraya getirdiler. Her şeyin güzel gittiğini düşünüyorum. Safranboluluların böyle güzel bir akşamda bir araya gelmesi, Karabük Üniversitesinde 6 bin 500'ün üzerinde yabancı öğrencimiz var. Bunların büyük bir çoğunluğu kardeş ülkelerden. Onlara böyle bir üniversitenin salonunda güzel bir toplulukla buluşturmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu." diye konuştu.
Abdullah Alper Kurbani'nin sanat yönetmenliği yaptığı konsere, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Özbekistan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azizcan Eminov, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yabancı Öğrenci 

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