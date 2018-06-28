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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Rus subayın mezarı taşındı - ARDAHAN Haberi

Rus subayın mezarı taşındı - ARDAHAN Haberi

- Rus subayın mezar yeri (ARŞİV) - Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar ile röportajRus subayın mezarı taşındı - Ardahan 'da inşaat alanındaki kazıda, üniformasıyla gömülmüş halde bulunan Polonya asıllı Rus Yarbay Karloviç'in cesedinin ardından mezarı da Kars Müze Müdürlüğüne taşındı - Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar:"Uzman bir ekip tarafından mezarın Kars'a taşınma işlemi yapıldı. En son çıkan kurul kararı buydu. Mezar yeri, yani mezarı oluşturan tuğla taşları taşındı"KARS (AA) - Ardahan 'da, inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş halde bulunan Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç'in, cesedinin ardından mezarı da Kars Müze Müdürlüğüne nakledildi.Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında, 26 Nisan 2017'deki kazıda, tek oda şeklinde düzenlenmiş ve Rus ordusunda görevli Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç'e ait olduğu tespit edilen mezarlık, korunması amacıyla Kars Müze Müdürlüğüne taşındı. Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünün verdiği kararın gereğini yerine getirdiklerini belirterek, "Uzman bir ekip tarafından mezarın Kars'a taşınma işlemi yapıldı. En son çıkan kurul kararı buydu. Mezar yeri, yani mezarı oluşturan tuğla taşları taşındı." dedi.
Mezarın bulunduğu alanın, sahibine teslim edildiğini dile getiren Alantar, "Arsa sahibi bu süreçte mağdur olsa da yer kendisine teslim edildi. Bundan sonra arsa sahibi arazisinde istediği çalışmayı yapabilir." diye konuştu.
Alantar, müzede tutulan cesedin nereye defnedileceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığınca henüz bir karar verilmediğini sözlerine ekledi.Büyük bölümü çürümemiş halde bulunan ve Kars Müze Müdürlüğünde koruma altına alınan cesedin, 1894 yılında hastalıktan ölen ve Rusya'nın 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'na mensup Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'ye ait olduğu belirlenmişti.

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