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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Rus piyanist Gülbadamova konser verdi - TEKİRDAĞ

Rus piyanist Gülbadamova konser verdi - TEKİRDAĞ

- Konserden genel ve detay görüntüler - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri" sona erdiTEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri", Rus piyanist Sofja Gülbadamova konseriyle sona erdi.Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Salonu'ndaki etkinliğin son gününde sahne alan Gülbadamova, A. Saygun, E. Grieg, Dohnanyi ve J. Brahms'ın eserlerini icra etti.Yaklaşık 2 saat süren konserde, Gülbadamova'ın performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.Konser sonunda Eşkinat, Rus piyanist Sofja Gülbadamova'ya çiçek takdim etti.

Piyanist Forma Öğrenciler 

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