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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Rus Müzik Grubu Viagra konser verdi - ANTALYA Video

Rus Müzik Grubu Viagra konser verdi - ANTALYA Video

- Rus müzik grubu Viagra'nın , Belek turizm merkezindeki bir otelde sahne alması - Müzikseverlerden detayANTALYA (AA) - Rusya’nın sevilen müzik grubu Viagra, Antalya 'da konser verdi.Ünlü Rus müzik grubu Viagra, Belek turizm merkezindeki bir otelde sahne alarak, sevilen şarkılarını seslendirdi.Yaklaşık iki saat süren konseri, çoğunluğunu Rus ve Ukraynalılardan oluşan yaklaşık bin civarında turist dinledi.Grup üyeleri, konserin sonunda " Antalya ’da olmak, burada sizlerle buluşmak çok güzel" diyerek izleyicileri selamladı.

Müzik Grubu 

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