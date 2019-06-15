Rize Valisi Çeber kaçak yapılaşmada gelinen noktaya dikkat çekti İzle

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( RİZE - ÖZEL)- Rize Valisi Kemal Çeber:"'Aman ha kimse bunu yapmasın’ dediğim süreden beri bile yeni bir çok kaçak yapının temeli atıldı"- "Biz Fırtına Vadisi'nde yıkımlara başladığımızda Ayder Yaylası'nda bazı vatandaşlarımız kaçak bungalovlar yapmaya başladı"- "Bunu nasıl yapıyorlar, nasıl cesaret ediyorlar anlamıyorum"- "Kaçak yapılar yıkılacak; Bunu ben değil devletimiz söylüyor" RİZE



- Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi'nde kaçak ve ruhsatsız olarak inşa edilen 21 binanın yıkımına devam ediliyor. Doğanın tahrip olmasına sebebiyet veren binalara ilişkin olarak Rize İl Özel İdaresince gerekli mühürleme işlemleri yapılan ve yıkım kararları alınan, Rize Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce de yıkım ihalesi yapılan binalara ilişkin Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada yıkım kararı alınan 21 kaçak ve ruhsatsız yapıdan 4’ünün yıkımının ihale sonucu işi alan firma tarafından, 11'nin ise kaçak yapı sahipleri tarafından yıkımının tamamlandığını belirtti.

"Yıkımlardan zevk almıyoruz" Yıkımlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Kemal Çeber "Bu benim arkadaşlarımla beraber çokta zevk alarak, zevkle yürüttüğümüz bir süreç değil. Keşke bu binalar hiç yapılmasaydı, keşke herkes kanunlara uysaydı, keşke bizde vatandaşlarımızın bu şekilde üzüleceği şeyleri yapmak zorunda kalmasaydık. Bu doğa, bu çevre, övündüğümüz, gurur duyduğumuz, üzerinde bir sürü projeler düşündüğümüz bu doğayı, bu çevreyi öncelikle korumamız lazım. Bu kaçak ve ruhsatsız yapılar konusunda şunu söyleyeyim; biz en azından ben buraya geldiğim günden beri ‘Aman ha kimse bunu yapmasın’ dediğim süreden beri bile yeni bir çok kaçak yapının temeli atıldı. Hatta biz Fırtına Vadisi'nde yıkımlara başladığımızda Ayder Yaylası'nda bazı vatandaşlarımız kaçak bungalovlar yapmaya başladı.

Ben buna inanamıyorum, yani bunu nasıl yapıyorlar, nasıl cesaret ediyorlar. Çünkü diyorum ki yıkılacak, bunu ben demiyorum devletimiz söylüyor, sayın bakanımız söylüyor. Tüm kesimlerimize sesleniyorum, elinizdeki 20-30-40 jandarma ile 8-10 Çevre Müdürlüğü personeli ile bizim 100 civarında yaylamız var, yetişmemiz mümkün değil. Ne olur herkes duyarlı olsun, muhtarlarımız duyarlı olsun. Bizim çevre, doğa, işte bu mücadelede gösterdiğimiz duyarlılığı herkesten bekliyoruz” ifadelerini kullandı. "Yıkılacak 6 bina kaldı" Şuana kadar 15 yapının 4’ünü yıkımı alan müteahhit firmanın yıktığını, 11 yapının ise vatandaşların kendileri tarafından yıkıldığını dile getiren Vali Çeber “Fırtına Vadisi'nde tespit ettiğimiz 21 tane kaçak yapının 15’i yıkıldı. Bunun 4 tanesini biz yıktık ama bu 4 yapı bizim iş yüzdemizin yaklaşık yüzde 65’ini oluşturuyor. En büyük kütlelerdi bunlar. Bu yüzde 65 olan yapıyı biz yıktığımızda sağ olsunlar 11 tane vatandaşımız da kendi yapısını kendi yıktı. Orada kararlılığı, yapılmak isteneni görünce, anlayınca şuan 15 tane yapımız yıkılmış oldu. Hepsinin yıkımı tamamlanmamış bir kısmı devam ediyor olsa da 15 yapımız yıkıldı. Kalan 6 yapımızla ilgili süreç devam edecek” dedi.

"Vatandaş alacağı cezayı göze alıyor" Yetkililerin kaçak yapıların yapılmaya başlandığı anda inşaat sahiplerini uyardığını, ceza kestiğini ve inşaatı mühürlediğini dile getiren Rize Valisi Çeber vatandaşın korkusuzca alacağı cezayı göze alarak mührü söktüğünü, cezayı göze alarak inşaata devam ettiğini söyledi.



Çeber, şunları söyledi: “Yeni tespit ettiğimiz ve işlemleri devam eden yapılar var. Bunların dosyaları hazır olunca onlara da aynı işlem uygulanacak. Bazen bu durum gündeme geliyor ‘Neden bu binalar böyle yükseliyor’ diye. Bakın şunu özellikle söyleyeyim; kaçak yapı görüldüğü anda arkadaşlar tutanağı tutuyor. Devlet olduğunuz zaman uymanız gereken bir mevzuat var. Bu bizi bazen zorluyor. Bu tutanağı ilgisine göre Çevre Müdürlüğü'ne, Özel İdare'ye, belediyeye gönderiyorsunuz. Encümen toplanıyor, mühürleme ve ceza kararlarını alıyor. Bina mühürleniyor. Ondan sonra yıkım kararı alınıyor ama benim vatandaşım ‘Ben bunun cezasını nasıl olsa bilirim’ diyor ve gidiyor mührü söküyor, inşaata devam ediyor. Vatandaşlarımızın yıkıma gittiğimiz binayı 2., 3. katta görmesinin nedeni bu. Biz aslında ilk başta 'dur' diyoruz, yapma diyoruz, yıkacağız diyoruz ama vatandaşımız inatla mührü söküyor, alacağı cezayı göze alıyor, gidiyor para cezasını yatırıyor ve devam ediyor. Ama sonunda maalesef yıkılıyor. Tespit ettiğimiz diğer binalarla ilgili işlemimiz de devam ediyor.” (HFD-ÖS-Y)

