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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları

- Şehir merkezinden genel görüntüler - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in konuşması - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: - " Rize 'de kentsel dönüşüm üç etaplı planlanıyor. İlk Belediye Blokları ile çalışma başlatacağız" - "Belediye olarak vatandaşın mağdur olmaması için çalışacağız"RİZE (AA) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize 'deki kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili " Rize 'de kentsel dönüşüm üç etaplı planlanıyor. İlk Belediye Blokları ile çalışma başlatacağız." dedi.
Metin, Rize Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili, kalıcı projeler üzerinde çalıştıklarını, geçici çözümlerin sağlıklı işlemeyeceğini belirtti.
Kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk kazma vuruluncaya kadar proje farklılıklarının olabileceğine işaret eden Metin, kentsel dönüşümün ana temelinin yerinde yapılaşma şeklinde olacağını kaydetti.
Rize 'de kentsel dönüşümün yüksek katlardan düşürülerek yapılacağına işaret eden Metin, "Kentsel dönüşümler Rize 'de çok sıkışmış alanlarda planlanıyor. Yapı sayısını azalttığımız zaman projenin bir mantığı olacak. Yeşil alan ve rahatlama olacak. Aynı sayıda daire ve bina yapılması kenti asla rahatlatmayacak. Bu ikilemle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Kentsel dönüşüm yapı planının oluşturulduğunun altını çizen Metin, " Rize 'de kentsel dönüşüm üç etaplı planlanıyor. İlk Belediye Blokları ile çalışma başlatacağız. Bunlardan bir tanesi belediye binasından, sahil, Menderes Bulvarına kadar bulunan alan. Bölge 3 tane belediye binası ve 67 tane konut bulunuyor. Daha çok ticari alan. İlk hedefimiz bu alan. Bunu planlarken blok blok planlıyoruz. Rize 'nin yüzde 50 ticareti burada dönüyor. İşletme sahipleri ile yaptığımız konuşmada bir yıllık prefabrik yapılarla ticari faaliyetlerini yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Çalışmaların ticareti aksatmadan yürütülmesi gerektiğine işaret eden Metin, "Bu işi daha iyi yaptığına inanan herkesle fikir alış verişine hazırız. Belediye blokları bizim dönemimizde yapılıp bitirilmesini istiyoruz. Elbete dirençle karşılaşacağız. Bu direnç bizim hızımızı belirleyecek. Mal sahibi ile kiracının farklı fikirleri olacak. İkinci etapta Cumhuriyet Caddesi'nde İsmail Kahraman Kültür Merkezine kadar. Burada yüzde 40 ticari alan yüzde 60 konut var. Üçüncü alan ise aynı bölgeden ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne kadar olan alan. Burada yaklaşık 6 - 7 bin konut var. Bunları rezerv alanı oluşturamadan yıkamazsınız. Vatandaşın yüzde 70'i aynı yerde konut sahibi olacaktır." ifadelerini kullandı.İkinci ve üçüncü etap çalışmalarından önce konut alanlarının oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Metin, "Yağlıtaş ve Taşlıdere Mahallesinde konut alanı üreteceğiz. Yağlıtaş Mahallesinde bin 500 konut konuşuluyor. süreç devam ediyor. Netlik önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak. Vatandaşımızın lehine geçmişteki sıkıntılar olmaması için bu işin içinde olacağız. Vatandaşın ne ile muhatap olduğunun sorumlusu biz olacağız. Vatandaşın lehine anlaşma içerisinde olacağız. Vatandaş ile oturup anlaşılarak adım adım gidilecek." dedi.
Rize 'de 4 - 5 şiddetinde bir depreme binaların dayanamayacağı yanındaki söylentilerin her zaman olduğuna değinen Metin, bir an önce çözüm için çalıştıklarına vurgu yaparak, "Bu işlerde kimse ihya olmak için beklemesin. Biz belediye olarak vatandaşın mağdur olmaması için çalışacağız. Ortak bir noktada buluşmuş olacağız." diye konuştu.
Metin, belediyenin üç aylık çalışma sürecine de vurgu yaparak, yarım kalan işleri bitirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Deprem Basın Toplantısı Toplantı 

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