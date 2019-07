Rize’de kemer köprüler bir bir tahrip oluyor Haberi

-Zarar gören köprüden detaylar

-Süleyman Bayraktutan (Köy sakinlerinden) Röp.

-Yusuf Ziya Taş (Köy sakinlerinden) Röp.



( RİZE - ÖZEL)- Rize’nin Çayeli ilçesindeki kemer köprünün bir ayağı dere ıslah çalışmasında yok oldu RİZE



- Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan kemer köprünün bir ayağı dere ıslah çalışması sırasında zarar gördü. Çayeli ilçesinde Latifli ve Sarısu köylerinin arasında bulunan 1959 yılında Hüseyin Bayraktutan tarafından, köylülerin dereyi karşıya geçmesi amacıyla yapılan Göncü Hafız Ahmet Köprüsü’nün bir ayağı, dere ıslah çalışmaları sırasında zarar gördü. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki köprünün ayaklarının bulunduğu alan iş makineleri tarafından kazılarak derenin genişlemesi sağlandı. Kazılan alanın genişlemesi sonrasında köprünün Latifli köyü sınırlarında bulunan ayağı zarar görerek boşta kaldı. Köylüler tarafından özellikle çay hasadı sonrasında taşıma sırasında kullanılan köprü, zarar görmesinin ardından kullanılmaz hale geldi. Dedesinin yaptırmış olduğu köprüyü köylüler olarak korumak istediklerini, çalışma esnasında firmayı uyardıklarını ancak köprünün kullanılmaz halde olduğunu ifade eden Süleyman Bayraktutan “Dere yatağında yapılan ıslah çalışmaları sırasında köprümüzün ayağı zarar gördü. Çalışma öncesinde dere yatağı köprünün ayağının bulunduğu alandan 5 metre daha dışarıdaydı. Çalışma başladığında çalışma yapan firmaya her ne kadar köprünün korunması için bir şeyler söylediysek de tam olarak dediklerimizi yerine getirmedi. Rahmetli dedemin yaptırmış olduğu bir köprüdür. Biz köylüler olarak bu köprümüzü korumak istedik. Köprü şu anda ayağındaki zarardan dolayı kullanılmıyor” dedi.

Köy sakinlerinden Yusuf Ziya Taş ise yaptığı açıklamada köprünün tehlike altına girdiğini ifade etti.

Köprünün aslına uygun şekilde restore edilmesini istediklerini belirten Taş, “Yakın zamana kadar köylülerin kullandığı bir köprüydü. Araba yolu gelmeden ulaşım buradan sağlanıyordu. Ancak araba yolunun gelmesiyle birlikte kullanımı azalmıştı. Dere ıslah çalışmasıyla birlikte köprünün bir ayağı ciddi sıkıntıya girdi. İş makinelerinin o alanı kazıtmasıyla birlikte ayağı olmadığı için kullanılamıyor. Sadece ayak yolu bozulmadı. Kemer köprüde ciddi bir tehlike altına girdi. Şu anda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bizler görevlilere defalarca söylememize rağmen beklediğimiz şekilde muamele göremedik. Aslına uygun şekilde restore edilmesi için yetkilere sesleniyoruz. Lütfen köprümüze sahip çıkalım. Köprümüz bizim değerimiz, tarihimizdir. Turizm yöresinde yaşıyoruz. Kemer köprülerimiz her tarafta çok güzel. Tarihimizi yaşatalım” diye konuştu.

Öte yandan Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü ’de yol genişletme çalışması sırasında zarar görmüştü. İlçede bulunan her iki köprünün aslına uygun olarak onarılması için köylüler seferber olmuş durumda. (KA-ÖS-Y)