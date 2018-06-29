Rekorları 'eğlenerek' kırıyor - DENİZLİ İzle

Rekorları "eğlenerek" kırıyor - DENİZLİ - Alperen Acet'in ısınma antremanından görüntüler - Detay görüntüler - Alperen Acet'in yüksek atlama yapmasından görüntüler - Alperen Acet'in konuşması - Cavit Ceylan'ın konuşması Rekorları "eğlenerek" kırıyor - Yüksek atlamada 16 yıldır kırılamayan yıldızlar Türkiye rekorunu ele geçiren milli atlet Alperen Acet, antrenmanlardaki rahat tavırları ve disipliniyle dikkati çekiyor - Alperen Acet:"Türkiye rekoru kırarak önemli bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Geldiğim noktada annemin bana katkısı çok büyük oldu. Onun sevgisi ve teşviki beni hep kamçıladı. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak" - Antrenör Cavit Ceylan:"Alperen 2,30 metre atladı ama bana göre hala oynuyor, yani bu işten keyif alıyor. Zorlayıcı bir şey olarak değil de hala oyun oynayarak bu sahaya geliyor, eğleniyor. Bugüne kadar kaçırdığı tek bir antrenman yok"DENİZLİ (AA) - MEHMET ALİ İLNEM - Yüksek atlamada 16 yıldır kırılamayan yıldızlar Türkiye rekorunu ele geçiren Denizli li milli atlet Alperen Acet, antrenmanlarda gösterdiği motivasyon ve disiplinle hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.Yüksek atlamaya 13 yaşında ortaokul öğrencisi olduğu dönemde tanışan Acet, antrenörü Cavit Ceylan'ın da katkısıyla 8 yılda çok önemli başarılara imza attı. Bir süre sonra Fenerbahçe formasını giymeye başlayan Acet, Türkiye'de ve uluslararası yarışmalarda birçok derece elde etti.Son olarak Uluslararası Romanya Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Alperen Acet, 2,30 metrelik derecesiyle 16 yıldır kırılamayan yıldızlar Türkiye rekorunu ele geçirdi.Şimdiye kadar hiçbir antrenmanı kaçırmayan başarılı sporcu, idmanlardaki rahatlığı ve farklı motivasyon biçimiyle dikkati çekiyor. Antrenörün anlatımıyla antrenmanları adeta eğlenceye çeviren Acet'in en büyük hedefi ise 2020 Olimpiyatları. - "Annemin katkısı büyük oldu"Alperen Acet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yüksek atlamayı okul bahçesinde gerçekleştirdiğini söyledi.
Yüksek atlamada Denizli ve Türkiye'yi yurt dışında temsil ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Acet, şöyle konuştu:"Türkiye rekoru kırarak önemli bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Geldiğim noktada annemin bana katkısı çok büyük oldu. Onun sevgisi ve teşviki beni hep kamçıladı. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak. Ondan önce Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettim ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Madalya aldığımızda bütün kapılar açılıyor geleceğiniz garanti altına alınıyor. " - Ceylan: "Bu işten keyif alıyor"Antrenör Cavit Ceylan ise Alperen Acet ile 8 yıldan beri çalıştıklarını hatırlattı.Sporcusunun emin adımlarla ilerlediğini anlatan Ceylan, "Alperen 2,30 metre atladı ama bana göre hala oynuyor, yani bu işten keyif alıyor. Zorlayıcı bir şey olarak değil de hala oyun oynayarak bu sahaya geliyor, eğleniyor. Alperen'in bugüne kadar kaçırdığı tek bir antrenman yok. Biz ona bunu iş olarak yani can sıkıcı hale dönüştürmediğimiz sürece bu derecelerden çok daha iyisini kesinlikle atlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Ceylan, milli sporcu Alperen Acet'in olimpiyatlarda madalya kazanmaması için hiçbir nedenin olmadığını dile getirdi.