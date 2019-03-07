Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Regaip Kandili - MALATYA

Regaip Kandili - MALATYA

- Regaip Kandili - Tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nin dış görünümü - Vatandaşların şeker ve gül suyu ikramı - Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen'in konuşmasıMALATYA (AA) - Regaip Kandili dolayısıyla Malatya 'da Müslümanlar camilere akın etti. Malatya 'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce mevlit okutuldu. Kuran - ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemimi anlatan vaaz verdi.Çimen, üç ayların kandiller geçidiyle birlikte Kur'an - ı Kerim'in indirildiği ayında içinde bulunduğu bir mevsimin içine girildiğini anlatarak, "Recep, Şaban ve Ramazan ayları Allah Resulünün önem verdiği, ihya ettiği ve oruçla geçirdiği zaman dilimleri. Biz de Recep ve Şaban ayını oruç ibadetiyle geçirerek, oruç ibadetini öne çıkaran bir mevsim olarak değerlendirirsek hem sevap kazanırız hemde Ramazan orucuna kendimizi hazırlarız." ifadelerini kullandı.Bazı hayır sever vatandaşlar camiye gelen vatandaşlara şeker ve gül suyu ikram etti.

Kandil 

İlgili Foto Galeriler
Tarihi Kentte Kış GüzelliğiTarihi Kentte Kış Güzelliği
Anneye veda... Hande Erçel'in annesi toprağa verildiAnneye veda... Hande Erçel'in annesi toprağa verildi
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Sarıkamış Şehitleri 2 Bin 200 Rakımlı Sis Dağı’nda AnıldıSarıkamış Şehitleri 2 Bin 200 Rakımlı Sis Dağı’nda Anıldı
Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı çoşkusu!Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı çoşkusu!
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı