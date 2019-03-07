Regaip Kandili - MALATYA

- Regaip Kandili - Tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nin dış görünümü - Vatandaşların şeker ve gül suyu ikramı - Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen'in konuşmasıMALATYA (AA) - Regaip Kandili dolayısıyla Malatya 'da Müslümanlar camilere akın etti. Malatya 'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce mevlit okutuldu. Kuran - ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemimi anlatan vaaz verdi.Çimen, üç ayların kandiller geçidiyle birlikte Kur'an - ı Kerim'in indirildiği ayında içinde bulunduğu bir mevsimin içine girildiğini anlatarak, "Recep, Şaban ve Ramazan ayları Allah Resulünün önem verdiği, ihya ettiği ve oruçla geçirdiği zaman dilimleri. Biz de Recep ve Şaban ayını oruç ibadetiyle geçirerek, oruç ibadetini öne çıkaran bir mevsim olarak değerlendirirsek hem sevap kazanırız hemde Ramazan orucuna kendimizi hazırlarız." ifadelerini kullandı.Bazı hayır sever vatandaşlar camiye gelen vatandaşlara şeker ve gül suyu ikram etti.
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