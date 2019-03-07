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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Regaip Kandili - KAHRAMANMARAŞ/KİLİS

Regaip Kandili - KAHRAMANMARAŞ/KİLİS

- KAHRAMANMARAŞ - Ulu Camisinde Regaip Kandili programı - KİLİS - Kayabaş Camisinin dış görüntüsü - Cami içinde ibadet eden vatandaşlardan görüntüler Kahramanmaraş 'ta Regaip Kandili dolayısıyla Abdulhamithan ile tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an - ı Kerim'i dinleyip, dua etti.Mevlit programının ardından camilerde vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

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