Regaip Kandili - KAHRAMANMARAŞ/KİLİS

- KAHRAMANMARAŞ - Ulu Camisinde Regaip Kandili programı - KİLİS - Kayabaş Camisinin dış görüntüsü - Cami içinde ibadet eden vatandaşlardan görüntüler Kahramanmaraş 'ta Regaip Kandili dolayısıyla Abdulhamithan ile tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an - ı Kerim'i dinleyip, dua etti.Mevlit programının ardından camilerde vatandaşlara gül suyu ikram edildi.
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