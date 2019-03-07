Regaip Kandili idrak edildi - SİİRT/MUŞ

REGAİP KANDİLİ - SİİRT - Siirt Abdulhakim Çarşı Camisi - İlahi okunması - Caminin içi ve dışı - Tatlı dağıtılması - Çocuklara lokum dağıtılması - Dua eden ve uyuyan çocuklarMUŞ - Çağlayan Camisi - Camiden ve cemaatten detaylar - Mevlide katılan vatandaşlara ikramSİİRT (AA) - Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, Siirt ’te idrak edildi.Regaip Kandili dolayısıyla Siirt Abdulhakim Çarşı Camisi’nde yatsı namazını müteakip mevlit programı düzenlendi. Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, müftülük görevlileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen program, Kur’an - ı Kerim ve ilahilerin okunmasıyla başladı. İslam aleminin mübarek Regaip Kandilini kutlayan Altıok, üç ayların ilki olan Recep ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu mübarek ay ve gecelerin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.Yapılan duanın ardından davetlilere mevlit şekeri dağıtıldı. Mevlit sonrası cami çıkışında Hür Dava Partisi (Hüda - par) Gençlik Kolları tarafından tatlı dağıtıldı.
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