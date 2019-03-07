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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Regaip Kandili

Regaip Kandili

- - Sabancı Merkez Camisinden detay - Vatandaşların namaz kılması - Adana ve Hatay'da kandil dolasıyla camilerde program düzenlendiADANA/HATAY (AA) - Adana ve Hatay'da dolayısıyla camilerde çeşitli programlar düzenlendi.
Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı.
İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.Programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib - i Neccar Camisi'nde dolayısıyla program düzenlendi.
Camiye gelen vatandaşlar, Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı, okunan mevlit ve ilahileri dinledi.Caminin tamamen dolması nedeniyle çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.Vatandaşlara, cami çıkışında lokum dağıtıldı.

İlahi Kandil 

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