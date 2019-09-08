Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Rahvan at yarışları yapıldı - MANİSA

Rahvan at yarışları yapıldı - MANİSA

- Rahvan at yarışından drone ile çekişmiş görüntüler - Yarışlardan görüntüler - Yarışları izleyen vatandaşlar Manisa 'da rahvan at yarışları yapıldı - Turgutlu ilçesindeki yarışlara Türkiye'nin çeşitli illerinde 120 rahvan at katıldıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Rahvan Atçıları Derneği'nin iş birliğinde Irlamaz Rekreasyon Alanı'ndaki 800 metrelik kum pistte düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 120 rahvan at katıldı.
Turgutlu Rahvan Atçıları Derneği'ne bağlı sporcular, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a organizasyon dolayısıyla teşekkür etti.Akın da Türkiye'nin önemli spor dallarından olan rahvan at yarışını Turgutlulularla buluşturdukları için mutlu olduklarını belirterek, "Bizler vermiş olduğumuz bütün sözlerimizi tuttuk. Bağ bozumu ve Kurtuluş şenliklerimizle rahvan at yarışlarını düzenledik. Bugün burada bulunan tüm yarışmacılara başarılar diliyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Turgutlu Rahvan Atçıları Derneği Başkanı İsmail Kebapçı, Akın'a rahvan at yarışlarına sunduğu katkıdan dolayı plaket verdi.Yarışlar sonrasında baş kategorisinde Ahmet Tankurt, başaltında Ahmet Davraz, büyük ortada Ahmet Tankurt, küçük orta kategorisinde Halil Kılıç, üçlü taylarda İlyas Demir, dörtlü tay grubunda ise Engin Şencan'a ait atlar birinciliği elde etti.Dereceye giren atların sahiplerine para ödülünün yanı sıra kupa ve madalyaları verildi.

Yarış At Yarışı Para Ödülü At Yarışları Gori 

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Cheltenham Festival 2012Cheltenham Festival 2012
Ayderde Salıncaklar KaldırıldıAyderde Salıncaklar Kaldırıldı
Kocaeliyi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastıKocaeliyi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastı
Tekirdağda Plajlarda YoğunlukTekirdağda Plajlarda Yoğunluk
İlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdiİlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı