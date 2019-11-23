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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali' Adana'da sahnelendi - ADANA

'Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali' Adana'da sahnelendi - ADANA

"Rafadan Tayfa - Türkiye'dir Burası Müzikali" Adana 'da sahnelendi - ADANA - "Rafadan Tayfa - Türkiye'dir Burası Müzikali" - Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nden genel görüntü - İzleyicilerden görüntüler - Müzikalin sahnelenmesinden görüntüler"Rafadan Tayfa - Türkiye'dir Burası Müzikali" Adana 'da sahnelendiADANA (AA) - TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan "Rafadan Tayfa - Türkiye'dir Burası Müzikali" Adana 'da izleyiciyle buluştu.Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören gösteride, Rafadan Tayfa kahramanlarıyla Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri, gelenekleri ve değerleri çocuklara anlatıldı.Akın, Kamil, Hayri, Mert, Sevim ve Hale karakterleri kendilerine özgü dans ve şarkılarla çocukları eğlendirdi.Çocuklar da aileleriyle müzikali izleyerek zaman zaman dans edip eğlenceli dakikalar yaşadı.

Çizgi Film Müzikal Afad 

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