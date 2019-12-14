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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Prof. Dr. İlber Ortaylı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - MANİSA

Prof. Dr. İlber Ortaylı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - MANİSA

Prof. Dr. İlber Ortaylı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - MANİSA - AA'nın ''Yılın Fotoğrafları" oylaması - Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın fotoğrafları incelemesi - Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın fotoğrafları oy vermesiMANİSA (AA) - Prof. Dr. İlber Ortaylı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Manisa 'ya gelen Ortaylı, AA muhabir ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Ortaylı, Muhammed Said'in "Suriye'de saldırının hedefi çocuklar", Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" başlıklı karelerini seçti.Ortaylı, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirtti.

Muhabir Başörtülü Gori Saldırı 

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