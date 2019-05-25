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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın vinçli bilim aşkı...Dizlerindeki ağrı nedeniyle kazı alanına vinçle indirildi İzle

Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın vinçli bilim aşkı...Dizlerindeki ağrı nedeniyle kazı alanına vinçle indirildi İzle

Vinç sepetindeki Havva İşkan

Sosyal Medya Arkeoloji Öğrenciler Irak 

-Gülümsemesi
-Diyaloglar
-Sepetin sallanması

( ANTALYA -ÖZEL)-Arkeolojik bulguları yerinde görüp, takip etmek isteyen Prof.Dr. Işık’ı dizlerindeki ağrı durduramadı.-Kazı alanındaki bir vinci gören Prof.Dr. Işık, hazırlanan bir sepetin içine binerek vinç yardımıyla 9 metre aşağıda bulunan kazı alanına dikkatli şekilde indirildi ANTALYA

- Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’nde 30 yılı aşkın çalışma yürüten Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, dizindeki ağrı nedeniyle merdivenleri kullanamayınca arkeolojik olguları yerinde görebilmek için tarihi burcun içine vinç yardımı ile indi. Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara’yı aydınlatmak için 30 yılı geride bıraktı. Patara’da arkeoloji bilimine önemli katkılar sunan ve sayısız öğrenci yetiştiren Prof.Işık, dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle 9 metrelik burcun dibine merdivenle inemedi. Arkeolojik bulguları yerinde görüp, takİp etmek isteyen Prof.Dr. Işık’ı dizlerindeki ağrı durduramadı. Kazı alanındaki bir vinci gören Prof.Dr. Işık, hazırlanan bir sepetin içine binerek vinç yardımıyla 9 metre aşağıda bulunan kazı alanına dikkatli şekilde indirildi. Prof.Dr. Işık, öğrencileri tarafından çekilen bu meslek aşkının görüntülerini sosyal medya hesabından” ben arkeoloğum” diye paylaştı. "Merdivenden inemeyince böyle oldu" Videonun altına ise Prof.Dr Havva İşkan Işık, “Ben arkeoloğum. Dokuz metrelik burç zeminine dizimdeki rahatsızlık nedeniyle merdivenden inemeyince. Böyle oldu. Yazın bu vinçle çok daha derin bir alanda çalışacağız, bizi izlemeye devam edin” açıklamasını yaptı. Mutlu bir şekilde vinç sepetinde kanı alanına inen Prof.Dr. İşkan, "Kazanın içine indirmeyin" diyede espri yaptı.
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