-Gökoğlu açıklama

-Saban balığı fotoğrafları

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( ANTALYA ) Prof.Dr. Gökoğlu: "Saban balığının nesli tehlike altında"- Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:- Saban balığının kıyılarımızda iki türü var, kıkırdaklı balık türlerindendir ve zararları yoktur"- Biz bu balıklar sularımızda olduğu için şanslıyız. Batı Akdeniz’de nadir çıkıyor."- "Yakalanan büyük bir saban balığı ağ çekilirken zarar vermiş olabilir"- " Bu balıkların avcılığının yasaklanması gerekir, ülkemizde de neslini korumalıyız"- "Bu balığın popülasyonu artmıyor tam tersi azalıyor" ANTALYA



- Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçı ağlarına zarar verdiği iddia edilen ve alt yüzeyi insan yüzünü andırdığı için insan yüzlü saban balığı olarak bilinen canlının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu ve korunması gerektiğini bildirdi. Karataş ilçesindeki balıkçıların, avlarda yoğun şekilde ortaya çıktığını iddia ettiği saban balıklarının ağlara zarar vermesi ve ekonomik değerinin olmaması şeklindeki açıklamalarına Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu açıklık getirdi. Gökoğlu ,Akdeniz ekosisteminde Rhinobatos rhinobatos ve Rihinobatos cemiculus olmak üzere iki tür saban balığı türü olduğunu kaydetti.

Bu balıklara burnu sabana benzediği için balıkçılar tarafından saban balığı ismi verildiğini dile getiren Gökoğlu, “Kıyılarımızda iki türü var. Balıkçıların bazı bu balığa gitar balığı da demişlerdir. Kıkırdaklı balık türlerindendir ve zararları yoktur. Kendi halinde dipten bulduğu canlılarla beslenen balıklardır.” dedi.

"Nesilleri yok olma aşamasına geldi" Bu balığın popülasyonunun artma gibi bir durumunun olmadığını tam tersi azaldığının altını çizen Mehmet Gökoğlu, “ Saban balıkları dünyada nesli giderek azalan balık türleri arasındadır. Hatta kırmızı listeye girmişlerdir. Bu balık eskiden çoktu Antalya Körfezi’nde. Kumluk bölgelerde, kıyılarda zaman zaman dalgaya kadar yavruları çıkar. Çocuk oynar gibi dalgada oynarlar. Tekrar kuma geri dönerler. Zararsız canlılardır, korumamız gerekir. Nesilleri yok olma aşamasına geldi çünkü” diye konuştu.

"Neslini korumalıyız" Balıkçıların ağlarına çok büyük bir saban balığının yakalanması halinde zarar verebileceğini ifade eden Gökoğlu, “ Oda bir canlı, kendini kurtarmak için çırpınırken bir zarar vermiş olabilir. İsteyerek bir zarar vermez. Yakalanan büyük bir saban balığı ağ çekilirken zarar vermiş olabilir. Bu balıkların avcılığının yasaklanması gerekir. Ülkemizde de neslini korumalıyız. Nesilleri yok olmak üzere. Doğu Akdeniz ekosistemi içinde kumda yaşar. Yavaş hareket eder ve zararsızdır. Biz bu balıklar sularımızda olduğu için şanslıyız. Batı Akdeniz’de nadir çıkıyor.” ifadelerine yer verdi. "Öldürülmesin" Kızıldeniz orjinli balon balığının kıyı suyunun soğumasıyla birlikte sıcak suya doğru kaymaya başladığını kaydeden Gökoğlu, “ Ama saban balıkları yakalandığı zaman öldürülmesin. Tarım Orman Bakanlığı’nın bu balıkların yakalandığı zaman geri bırakılması noktasında bilgiler vermelidir. Kırmızı listedeler ve duyarlı olmamız gerekir. Alttan bakıldığı zaman siluetini andırır ama insan yüzlü bir balık değildir.” dedi.





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