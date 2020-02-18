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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Posta güvercinleri 'eve dönüş' antrenmanıyla yarışlara hazırlanıyor - KAHRAMANMARAŞ İzle

Posta güvercinleri 'eve dönüş' antrenmanıyla yarışlara hazırlanıyor - KAHRAMANMARAŞ İzle

Posta güvercinleri "eve dönüş" antrenmanıyla yarışlara hazırlanıyor - KAHRAMANMARAŞ

: - Güvercin yetiştirenlerin toplanma alanı - Kafeslerindeki güvercinler - Güvercinlerin uçurulması - Güvercinlerin havada toplu halde uçuşu - Güvercinlerin uçuşunu takip edenler - Emrullah Kurdoğlu ile röportajPosta güvercinleri "eve dönüş" antrenmanıyla yarışlara hazırlanıyor - Kahramanmaraş 'ta hobi amaçlı posta güvercini yetiştirenler, yaklaşık 2 bin kuşu aynı anda gökyüzüne bırakıp nisan ayında yapılacak yarışlar için hazırlık yaptı - Dulkadiroğlu Güvercin Yetiştiricileri Dernek Başkanı Emrullah Kurdoğlu: - "Normal şartlarda güvercinler 7 - 8 saat havada kalabiliyor. Bıraktığımız kuşlar şehir içi olduğu için 10 - 15 dakikada evlerine gidiyor"KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş 'ta hobi amaçlı posta güvercini yetiştirenler, yaklaşık 2 bin kuşu aynı anda gökyüzüne salıp, nisan ayında yapılacak yarışlar için "eve dönüş" antrenmanı yaptırıyor.Tarihte haberleşmek için kullanılan ve şehirler arası uçuşlarıyla dikkati çeken posta güvercinleri, kuş sevdalıları için de ayrı bir önem taşıyor. Hobi amacıyla bu kuşları besleyenler, çeşitli yarışlarla da güvercinlerini kıyaslama imkanı buluyor. Kahramanmaraş 'ta posta güvercini besleyen çok sayıda kişi de yarışlar öncesi çeşitli antrenmanlarla kuşlarını deniyor.Merkez Onikişubat ilçesindeki Ahir Dağı eteklerinde bir araya gelen güvercin meraklıları, yuvalarından çıkardıkları kuşları evlerine gitmeleri için hep birlikte gökyüzüne bıraktı.Dulkadiroğlu Güvercin Yetiştiricileri Dernek Başkanı Emrullah Kurdoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvercinlerin maddi değerinin 100 ile 1000 lira arasında değiştiğini, uçuş mesafesi fazla olan kuşların fiyatlarının ise 35 bin ile 50 bin lira arasında olduğunu belirtti.
Güvercin besleyen arkadaşlarıyla zaman zaman bir araya gelerek bu tarz etkinlikler yaptıklarını aktaran Kurdoğlu, böylece dernek olarak nisan ayında düzenleyecekleri yarışma için antrenman yapma fırsatı bulduklarını dile getirdi. Bu yarışmaya il genelindeki kuşların katılacağını bildiren Kurdoğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ve Şanlıurfa'nın Bozova ilçelerinden bırakılacak güvercinlerin Kahramanmaraş ’a uçacağını aktardı.Türkiye Güvercin Federasyonunca yaz aylarında düzenlenecek final yarışları için de güvercinlerin yaklaşık 550 kilometre uzaklıktaki Siirt’ten gökyüzüne salınacağını belirten Kurdoğlu, "Normal şartlarda güvercinler 7 - 8 saat havada kalabiliyor. Bıraktığımız kuşlar şehir içi olduğu için 10 - 15 dakikada evlerine gidiyor. Nisan ayı gibi Allah kısmet ederse kuşları bırakmaya başlayacağız." dedi.
Güvercin besleyenlerden Mehmet Tutma ise bu işin kendileri için bir sevda olduğunu ve çok keyif aldıklarını söyledi.

Yarış Muhabir Gökyüzü Şehir İçi Eve Dönüş 

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