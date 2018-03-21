Polislerin yeni şapkaları Trabzon'dan Haberi

- Atölyeden genel görüntü - Şapka üretim aşamaları - Çalışan işçiler - Firma Sahibinin konuşmasıTRABZON (AA) - SEYİT AHMET EKSİK - Şalpazarı ilçesinde eski belediye binası kiralanarak kurulan atölyede, 5 birimin kıyafetlerinde değişiklik yapılan emniyet teşkilatı personeli için yaklaşık 500 bin şapka üretilecek.Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), genel hizmet, çevik kuvvet, koruma hizmetleri, deniz polisi, bisikletli polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidildi.Söz konusu değişiklik kapsamında emniyet personelinin şapka üretim işini alan Ömer Özdemir, Hüseyin Teke ve Rüştü Bektaş'ın ortak olduğu firma, şapkaların üretimine başladı. Geyikli Mahallesi'nde bulunan eski belediye binasını kiralayarak atölyeye çeviren firma, polis teşkilatı için günde yaklaşık 7 bin şapka üretiyor.Bin 500 metrekarelik atölyede mayıs ayına kadar üretilecek yaklaşık 500 bin polis şapkası emniyet teşkilatına teslim edilecek.Ömer Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk önce Şalpazarı ilçe merkezinde bir atölyede üretim yaptıklarını belirterek, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın desteğiyle Geyikli Mahallesi'ndeki eski belediye hizmet binasını 3 ay önce şapka atölyesine dönüştürdüklerini söyledi.
Geyikli Mahallesi'nde yaşayan 125 kişiye de istihdam sağladıklarını ifade eden Özdemir, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün şapkalarını aldık. Yaklaşık 500 bin şapkayı mayıs ayı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz." dedi. - "İstihdamı 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz"Özdemir, istihdam sayısını 150'ye çıkarıp, tüm kurumların şapkalarını üretmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Geyikli'deki atölye açılalı 3 ay oldu. Üçüncü ayımızda Emniyet Genel Müdürlüğünün şapka yapım işini aldık. Çok zor bir şapka olmasına rağmen bunun altına girdik. 3 aylık atölyede, çalışanların yüzde 90'ı yeni eleman olmasına rağmen bunun altından kalkıyoruz."Su itici polyester kumaştan günlük ortalama 7 bin polis şapkası ürettiklerini anlatan Özdemir, "Emniyet birimlerimiz ve devletimiz için dua ediyoruz. Polisimizin şapkasını yapmak bizim için çok gurur verici bir olay, özveriyle dikiyoruz." ifadesini kullandı.Özdemir, 2019 yılında şapka ihracatına başlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.