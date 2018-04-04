Polislerin sanatsal faaliyetleri takdir topluyor (1) - İSTANBUL İzle
- Folklor ekibinin çalışmalarından detaylar - Halk oyunları ekibi ve koronun eğitmeni polis memuru Gökhan Yüksel'in açıklamaları - Halk oyunları ekibinde yer alan polislerden Berna Güven'in açıklamalarıPolislerin sanatsal faaliyetleri takdir topluyor - İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve tamamı polislerden oluşan halk oyunları ekibi ile koronun faaliyetleri, polisin sanat etkinliklerini de başarıyla yapacağının göstergesi oldu - Müzisyen Yavuz Bingöl'ün yönetiminde kurulan ve çalışmalarını sürdüren koro ile folklor eğitmeni iki polisin sorumluluğunda faaliyetlerini yürüten halk oyunları ekibinin performansları takdir topluyorİSTANBUL (AA) - ARİF YAKICI - İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve tamamı polislerden oluşan halk oyunları ekibi ile koronun faaliyetleri, polisin sanatsal etkinliklikleri de başarıyla yapacağının göstergesi oldu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla geçen yıl tamamı polislerden oluşan halk oyunları ekibi ile Türk halk müziği korosu kuruldu.Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 16'sı erkek ve 10'u kadın olmak üzere 26 polisten oluşan halk oyunları ekibi, folklor eğitmeni iki polis memurunun koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile bazı kurumların etkinliklerinde gösterilerini sunan halk oyunları ekibi, "Tekeler Köyü Zeybeği", "Yunt Dağları Zeybeği", "Kostak Ali" ve "Karyolamın Demiri" oyunları, "Basso", "Benni", "Hanne" ve "Haco Gelin" oyunları ile "Düz Horon", "Vazriya", "Atabarı", "Borçka Hemşini", "Üç Ayak" ve "Sıksara" oyunlarını başarıyla sergiliyor. - Yavuz Bingöl yönetiminde çalışıyorlarÇevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 8'i kadın 21 polisten oluşan oluşan Türk halk müziği korosunun başarılı performansları da dikkat çekiyor.Müzisyen Yavuz Bingöl'ün yönetiminde kurulan ve çalışmalarını sürdüren koronun bazı etkinlikler ile TRT'de katıldıkları bir müzik programında sergiledikleri başarılı çalışma takdir topladı.Halk oyunları ekibi ve koronun eğitmeni polis memuru Gökhan Yüksel, emniyet personelinden gönüllü olanların halk oyunları ekibine ve koroya katıldığını, bu polislerden büyük çoğunluğunun geçmişte herhangi bir sanat eğitiminin olmadığını, ancak şu anda üst düzeyde performans sergilediklerini ifade etti. Polisin, sanat etkinliklerini de başarıyla yaptığını ispatlamak amacıyla yola çıktıklarını aktaran Yüksel, "Tek hedefimiz, şerefli bir meslek olan polisliği yapan arkadaşlarımızın, kültür - sanat alanındaki faaliyetleri başarıyla yaptığını gösterebilmek. Halk oyunları ekibimiz, Anadolu'nun 3 bölgesine ait zeybek, halay ve horon oyunlarını sahneliyor. Korodaki arkadaşlarımız da müzisyen Yavuz Bingöl eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor." dedi. - "Sanatsal projenin içinde olmak gurur verici"Halk oyunları ekibinde yer alan polislerden Berna Güven ise Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini, İstanbul polisinin de çok yoğun bir mesai içinde olduğunu anlattı.Böyle bir dönemde halk oyunları ekibine katılarak adeta "nefes aldığını" dile getiren Güven, şöyle konuştu:"Ekip kurulurken, hemen müracaat edip katıldım. Sanatsal etkinliğin bize iyi geleceğini düşündüm ve öyle de oldu. Yaklaşık 7 aydır ekipteyim ve bana çok şey kattı, bu etkinlik. Anadolu'nun kültürel ve geleneksel bütün tatlarını aldık. Polis memurları olarak halkı daha iyi anlamamızı da sağladı. Ayrıca toplumda polislere, bizlere karşı oluşan bazı ön yargılar var. 'Polis sadece suçlu yakalar, kelepçe takar, müdahale eder' gibi. Biz burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Polisler de halay çekebilir, horon tepebilir, zeybek oynayabilir. Biz de bu Anadolu'nun çocuklarıyız, hepimiz Anadolu’dan geldik. Böyle güzel bir sanatsal projenin içinde olmak gurur verici."Hem koro hem de halk oyunları ekibinde yer alan polis memuru Şerife Güllük de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde her iki grupta da yer aldığı için biraz yorulduğunu, ancak bunun tatlı bir yorgunluk olduğunu ifade etti. Halkın polise bakış açısını biraz değiştirebilmek ve bu yoğun çalışma temposunda moral bulmak amacıyla bu etkinliklere katıldığını aktaran Güllük, "Çalışmalar sırasında hem sanatsal olarak gelişiyoruz hem de stres atıyoruz ve eğleniyoruz. Mesleğimizdeki yoğunluğun içinde bu çalışmaları yapmak, bize kesinlikle zor gelmiyor." diye konuştu.