Polis ve öğrenciler, sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

-Kuşlar için yollara mısır ve buğday atılması

-TDP Büro Amiri Başpolis Arif Görür röp.

-Öğrenci röp.

-polisler ve öğrencilerin kartopu oynaması



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerle birlikte sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı. Elbistan, yoğun kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Bu durumdan en fazla etkilenen ise sahipsiz sokak hayvanları ve kuşlar oldu. Kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ile kuşların yardımına ise Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri koştu. TDP görevlileri, ilçedeki kasaplardan ve marketlerden temin et ve kemik parçaları ile buğday ve mısırları, Final Okulları öğrencileri ile birlikte şehrin değişik noktalarına bıraktı. TDP polisleri ve öğrenciler, Pınarbaşı mesire alanındaki kedi ve köpekleri elleri ile beslemeyi ihmal etmedi. Organizasyonla ilgili olarak bilgi veren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü TDP Büro Amiri Başpolis Arif Görür, vatandaşlara da evlerinde bulunan yemek artıklarını, sokak hayvanlarının ulaşabileceği yerlere bırakmaları çağrısı yaptı. Görür, “Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza güvenlik hizmeti sunmanın yanı sıra bugün de havanın soğuk ve karlı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi konusunda vatandaşlarımızın ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin de desteği ile bu organizasyonu düzenledik. Vatandaşlarımızda da evlerinde bulunan yiyecek artıkları, et kısmından kalan kemik ve diğer parçaları çöpe atmak yerine, hayvanların insanları rahatsız etmeden yiyebileceği yerlere noktalara bırakılması noktasında bir duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimizde de hayvan sevgisini aşılamak maksadıyla bu organizasyonu düzenledik. İnşallah, bu ve bunun gibi organizasyonların devamını getireceğiz” dedi.

Organizeye katılan öğrenciler ise, “Bugün Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün öncülüğünde Final Okulları olarak hava koşulları nedeniyle yeterli olarak besin bulamayan hayvanlara yemek verdik. Böyle organizasyonların devam etmesini istiyoruz. Evlerdeki artık yemeklerin sokak hayvanlarına verilmesinin çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Böyle faydalı organizasyonların devam etmesi içinde elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandılar. Toplum Destekli Polislik (TDP) görevlileri, öğrencilerle kartopu oynadıktan sonra etkinliği sona erdirdi.