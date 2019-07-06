Plastik atıklar mobilya oldu... Diyarbakırlı öğretmen araba lastiklerinden tabure, plastik şişelerden çalışma masası yaptı

-Plastik atık şişelerden koltuk yapımı

-Plastik atık şişeler ve araba lastiklerinden sehpa yapımı

-Yahya Kamçı konuşması

-Yahya Kamçı'nın vatandaşlarla konuşması



( DİYARBAKIR -ÖZEL)-Kamçı, araba lastiklerinden tabure ve sehpa yaparken, iş yeri sahibinin koltuğunu ise plastik şişe ve koli bandı ile şekillendirdi. Kamçı, iş yerinin tavandaki avizeyi de, plastik parçalar, şişeler ve biraz led ışığından oluşturdu- Öğretmen Yahya Kamçı:- ''Çocuklarımızın geleceği için sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız'' DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da çevre duyarlılığı ile tanınan öğretmen Yahya Kamçı, arkadaşının iş yerinin mobilyalarını plastik atıklardan dizayn etti. Kamçı, ''Ne olursa olsun bizim çevremize, doğamıza, ilimize ve ülkemize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu bilmeliyiz ve bu bilinç ile hareket etmeliyiz. Çocuklarımızın geleceği için sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız" dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çevre duyarlılığı ile tanınan ve Bağlar İlçesi İMKB Karacadağ Ortaokulun'da sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan 19 yıllık öğretmen olan Yahya Kamçı, arkadaşlarının iş yerinin mobilyaları için kolları sıvayarak atıklardan işine yarayacak malzemeler topladı. Kamçı, araba lastiklerinden tabure ve sehpa yaparken, iş yeri sahibinin koltuğunu ise plastik şişe ve koli bandı ile şekillendirdi. Kamçı, iş yerinin tavandaki avizeyi de, plastik parçalar, şişeler ve biraz led ışığından oluşturdu. ''Yerli ve yabancı turistler bu konsept hakkında bilgi alıyorlar'' Okul tatil olmadan önce öğrenciler ile birlikte atıklardan bazı projeler gerçekleştirdiklerini belirten Yahya Kamçı, "Okul tatil olduktan sonra boş durmak bize yakışmaz mantığı ile hareket ettik ve Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bizler neler yapabilirizi düşünmeye başladık. Çünkü Sur ilçesi 35 medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçemiz. Düşündük atıklardan yeni konseptler geliştirerek, hem buradaki halkımızı bilinçlendirmek hem çevremize ve doğamıza karşı olan borcumuzu ödemek hem de çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir gelecek oluşturmak. Ormanlarımızın kesilmesini önlemek için atıklardan neler yapabiliriz mantığı ile hareket ettik ve bu konsepti gerçekleştirdik. Çevremizde bulunan arkadaşlarımızı bu konuda bilinçlendikten sonra atık araba lastiklerinden, atık şişelerden, atık camlardan ve atık mobilya parçalarından büromuzu dizayn ettik. 15-20 bin liraya mal olacak bir büroyu biz yaklaşık 200-300 liralık bir maliyet ile dizayn ettik ve çok da dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı turistler buraya gelerek bu konsept hakkında bilgi alıyorlar ve fotoğraf çekip gidiyorlar. Amacımız, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın dediği gibi, biz doğamızı bekçilerle değil, bilinçle koruyacağız. Bu şekilde hareket edip, bu mantığı her yere yayacağız'' diye konuştu.

Gelecek için sorumlulukların bilincinde olmaları gerektiğini kaydeden Kamçı, "Ne olursa olsun, bizim çevremize, doğamıza, ilimize ve ülkemize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu bilmeliyiz ve bu bilinç ile hareket etmeliyiz. Çocuklarımızın geleceği için sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Kamçı, atıklardan dizayn ettiği büroya gelen vatandaşlara bilgiler vererek, atıklar hakkında duyarlı olunması gerektiğini anlattı.

