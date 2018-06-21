PKK evlerini yıktı devlet müstakil konut sahibi yaptı - ŞIRNAK
- Yapılan müstakil konutlardan detaylar - Nebahat Temiz ile röportaj - Cemile Alaf ile röportaj - Şırnak 'ın İdil ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu evleri yıkılan vatandaşlar için Çevre Şehircilik Bakanlığınca yapımına başlanan 556 konuttan müstakil inşa edilen 170'inin yapımı tamamlandı - Terör örgütü PKK'nın evlerinden ettiği vatandaşlar, 140 metrekarelik modern müstakil konutlarda yaşamını sürdürüyor - Terör mağdurlarından Nebahat Temiz: - "Devletimizden Allah razı olsun, çok memnun kaldık. Tertemiz, ışıl ışıl evlere kavuştuk. Hem feraha hem refaha kavuştuk" - Cemile Alaf: - "Eski evlerimizde yaşantımız zorken şimdi çocuklarımızın kendi odaları var. Biz de rahat ettik onlar da. Emeği geçenlerden Allah razı olsun"ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak 'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerin 2 yıl önce evlerini yıktığı vatandaşlar, devletin çalışmalarıyla müstakil ev sahibi oldu.İdil'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için yürütülen "Şehit Özel Harekat Polisi Ersin Yıldırım Operasyonu" ile ilçe 20 günde teröristlerden temizlendi.Çoğu el yapımı patlayıcılarla tuzaklanmış 175 barikatın kaldırıldığı, 56 çukurun kapatıldığı, 11 ton ağırlığında 401 el yapımı patlayıcının imha edildiği İdil'de vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve ilçede oluşan tahribatın giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıklarca yürütülen ihya çalışmaları sürüyor. - Silah sesleri yerine çocuk sesleri yankılanıyorTeröristlerin ateşe vermesi ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu evleri yıkılanlar için Bakanlık ve TOKİ tarafından Turgut Özal Mahallesi'nde yapımına başlanan 556 konut, taziye evi, cami ve iş yerinden müstakil inşa edilen 170 evin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.İnşası tamamlanan 5 kattan oluşan 216 dairenin anahtarı da çevre düzenlemesinin ardından hak sahiplerine teslim edilecek. 170 konut ile taziye evi, cami ve iş yerinin yapımı sürüyor.Teröristlerin saldırılarla büyük yıkıma uğrayan Turgut Özal Mahallesi'nde ailelerin yöre mimarisine uygun hazırlanan yeni ve modern evlerine yerleşmesiyle yaşam adeta yeniden başladı. İki yıl önce silah ve patlama seslerinin yükseldiği mahallede artık çocuk sesleri yankılanıyor. Terör mağdurları, konforlu bir yaşama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. - "Devletimizden Allah razı olsun, çok memnun kaldık"İlçe sakinlerinden 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Nebahat Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıllık eski bir evden 140 metrekarelik geniş bir eve yerleşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi."Devletimizden Allah razı olsun, çok memnun kaldık. Tertemiz, ışıl ışıl evlere kavuştuk. Hem feraha hem refaha kavuştuk." diyen Temiz, evlerin son derece modern inşa edildiğini, rahat bir yaşam sürmeleri için her şeyin düşünüldüğünü belirtti. Temiz, eski evlerinin dar olduğunu ve çocuk odasının olmadığını belirterek "Ben eşim ve 4 çocuğum aynı odada kalmak zorunda kalıyorduk. Çocuklarımın rahat ders çalışabilecekleri bir odaları yoktu. Şimdiki evimizde 4 oda ve geniş salon var. Çocuklarımıza oda ayırdık." dedi. Eski evlerinin sobalı olduğunu, rutubetten rahatsızlık duyduklarını ifade eden Temiz, kaloriferli ve doğalgaz altyapısına sahip evin yapısı itibarıyla kış mevsiminde sıcak, yaz mevsiminde ise serin bir ortama kavuştuklarını aktardı.Temiz, eski evi ile şimdiki evini kıyaslamasının mümkün olmadığına işaret ederek "Eski evimizin darlığından misafir kabul edemiyorduk. Yeni evimizde her gün misafir ağırlıyoruz." diye konuştu. - "O kötü günleri tekrar yaşamak istemiyoruz"8 çocuk annesi 40 yaşındaki Cemile Alaf, Kürtçe yaptığı açıklamada, zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini, ilçede huzurun sağlanmasıyla güven içinde yeni evlerinde oturmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Eski evlerine göre yeni evlerinin son derece ferah ve geniş olduğunu dile getiren Alaf, şöyle konuştu:"Eski evlerimizde yaşantımız zorken şimdi çocuklarımızın ayrı odaları var. Biz de rahat ettik onlar da. Kış aylarında evlerimiz rutubetliydi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Biz artık o kötü günleri tekrar yaşamak istemiyoruz. Şu an memlekette huzur var ve huzurun daim olmasını istiyoruz."