Piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi - BALIKESİR Video
- Konserden detayPiyanist Evgeny Grinko Balıkesir 'de konser verdiBALIKESİR (AA) - Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir 'de konser verdi.Ayvalık'ta Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.
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