Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
Piyango çıkmadı diye seviniyor İzle

Piyango çıkmadı diye seviniyor İzle

Yaklaşık üç ton parası olan Esat Kaplan, paralarına yer bulamaması nedeniyle aldığı milli piyango biletine bile ikramiye çıkmamasına seviniyor.


Kendisine ait müzesinde yaklaşık 160 ülkeye ait binlerce farklı para biriminden yaklaşık 3 ton parayı sergileyen Esat Kaplan, talihliler belli olmadan büyük umutlarla aldığı milli piyango biletine para çıkmaması için dua etti.Artık parayı koyacak yer bulamadığını belirten Esat Kaplan, çıkacak ikramiyeyi de zaten eski paralara yatırmayı düşündüğünü kaydetti. Hem mecazi hem de gerçek anlamda kendisinde dünyanın parası olduğunu vurgulayan Kaplan, “Müzemde yaklaşık 3 ton para var. Ben bankalarla hiç çalışmadım. Koleksiyonumda 160 ülkenin tarihi parası var. İki tane milli piyango bileti aldım. Sonra düşündüm ya ben parayı ne yapacağım. Zaten bende dünyanın parası var. Eğer bilet çıkarsa dahi, o parayla gider tarihi paralar alırdım. Fakat müzeyi genişletmem gerekecekti. Yer bulma sıkıntısı çekecektim. İnşallah çıkmazda başım ağrımaz dedim ve dualarım kabul oldu” diye konuştu.

Kaplan, milli piyango talihlerinin ise gerçekten ihtiyaç sahibi olmasını umut ettiğini belirterek, paranın hayır işlerinde kullanılması konusunda da tavsiyede bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
Öğretim Üyesinden Teröre Tabutlu ProtestoÖğretim Üyesinden Teröre Tabutlu Protesto
Başkent Beyaza BüründüBaşkent Beyaza Büründü
Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!
Evsizlere belediye kucak açtıEvsizlere belediye kucak açtı
Yüksek Gerilimin Kış BekçileriYüksek Gerilimin Kış Bekçileri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı