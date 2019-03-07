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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Peygamberler şehrinde Regaib Kandili' - ŞANLIURFA

'Peygamberler şehrinde Regaib Kandili' - ŞANLIURFA

"Peygamberler şehrinde Regaib Kandili" - ŞANLIURFA - "Peygamberler şehrinde Regaib Kandili" - Dergah Camisi'ne gelen vatandaşlar - Camiye giren vatandaşlar - Abdest alan vatandaşlar - Yatsı namazının kılınması - Dergah Camisi'nde mevlit okutulması"Peygamberler şehrinde Regaib Kandili"ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi camiler doldu.İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa 'da, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

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