'Peygamberler şehri''nde Regaip Kandili coşkusu - ŞANLIURFA

- Dergah Camisi'nde namaz kılınması ve mevlid okunması - Vatandaşların Sakal - ı Şerfi önünde toplanmasıŞANLIURFA - İnanç turizminin önemli merkezlerinden olan, "Peygamberler şehri" Şanlıurfa 'da vatandaşlar, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.Kimi vatandaşlar yatsı namazını Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilerde eda ederken bazıları da vakit namazının ardından Kur'an - ı Kerim okudu.Namazın ardından, Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.