"Peygamberler şehri"nde Mevlit Kandili coşkusu - ŞANLIURFA - Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi - Urfa kalesi - Camide abdest alanlar - Camiye gelenler - Camide vaazı dinleyenler - Cemaatın yatsı namazı kılması - Camiden çıkanlarMevlit Kandili coşkusu - Şanlıurfa , Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te kandil dolayısıyla program düzenlendiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa , Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu."Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa 'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.Akşam ezanından itibaren Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an - ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu.Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla programlar düzenlendi. Ayrıca, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl'ü ziyaret etti.