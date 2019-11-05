Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
'Peygamberimiz ve Aile' konferansı - KÜTAHYA

'Peygamberimiz ve Aile' konferansı - KÜTAHYA

"Peygamberimiz ve Aile" konferansı - KÜTAHYA - Mevlid - , Nebi haftası dolayısıyla hazırlanan sinevisyon gösterisi - Kur'an - ı Kerim okunması - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in konuşması - Vali Ömer Toraman'ın İşliyen'e hediye takdimi - İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın protokol üyelerine gül takdimi - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen: - "Aynı çatı altında birbirimize yabancı hale geldik. Evlerimize aile saati yapalım. Birbirimize zaman ayıralım, değer verelim. Birbirimize değer verdiğimizi gösterelim ki dünyada evlerimiz cennete namzet hale gelsin"KÜTAHYA (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Aynı çatı altında birbirimize yabancı hale geldik. Evlerimize aile saati yapalım. Birbirimize zaman ayıralım, değer verelim. Birbirimize değer verdiğimizi gösterelim ki dünyada evlerimiz cennete namzet hale gelsin." dedi.
Kütahya Müftülüğü tarafından Mevlid - i Nebi Haftası dolayısıyla Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.
İşliyen, Kur'an - ı Kerim tilaveti ile başlayan konferansta yaptığı konuşmada, 2019 yılı Mevlid - i Nebi Haftası temasının “Peygamberimiz ve Aile” olarak belirlendiğini belirtti.
Evliliği bir yolcuğa benzeten ve bu yolculuğa çıkarken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veren İşliyen, şöyle konuştu:"Evlilik yolculuğuna çıkarken sormamız gereken temel soru, bu delikanlıyla, bu hanımefendiyle hayatımı birleştirmek suretiyle çıkmış olduğum yolculuğun sonu cennete ulaşır mı, ulaşmaz mı? Yolculuğa çıkarken, ne kadar güzel yerlerde balayımı geçireceğim, ne kadar güzel eşyalarla evimi düzenleyeceğim sormamız gereken soru değildir. Allah resulü yolculuğa çıkarken ahlak merkezli bir dindarlık seçimi ile yolculuğa çıkmamız gerektiğini ifade ediyor. Zenginlik, güzellik, etrafının geniş olması tek tercih sebebi olmamalı. Evlenilecek kişi hakkında sorulan sorular içinde ‘Allah’ı bilir mi, ibadet eder mi, helal haramı bilir mi?’ gibi sorular sorulmadan yolculuğa çıkılıyorsa bu yolculuktan hayır beklemek söz konusu olmaz."Son yıllarda boşanmaların arttığına dikkati çeken ve aile kurumunun önemine de değinen İşliyen, şöyle devam etti:"Her birimizin şefkati ve merhameti esas alarak aile kurumunu devam ettirmeye çaba göstermemiz gerekiyor. Cenabı Allah bir ayeti kerimesinde şöyle buyurur; 'İyilikle kötülük bir olmaz, sana yapılan kötülüğü sen en güzel şekilde savuştur, sana yapılan kötülüğe iyilikle mukabele et…' Eşinizle, çocuklarınızla, komşularınızla, akrabalarınızla probleminiz varsa bunu ne olur uygulayın. Aynı çatı altında birbirimize yabancı hale geldik. Evlerimize aile saati yapalım. 15 dakika da olabilir. Efendimizin hayatını anlatan çok güzel kitaplar var. Çocuklarınızla bir araya gelin sohbet havasında o kitabı okuyun. Birbirinize hediyeler verin. Birbirimize zaman ayıralım, değer verelim. Birbirimize değer verdiğimizi gösterelim ki dünyada evlerimiz cennete namzet hale gelsin."Konuşmanın ardından Kütahya Valisi Ömer Toraman tarafından İşliyen’e hediye takdim edildi.Konferans, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın protokol üyelerine hafta dolayısıyla gül takdiminin ardından sona erdi.

Cennet Kötülük Helal Konferans Dindar 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Ay İle Yıldızın Buluşması Görenleri BüyülediAy İle Yıldızın Buluşması Görenleri Büyüledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı