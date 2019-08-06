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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
'Peygamber devesi' böceği, kelebek avlarken görüntülendi - TUNCELİ

'Peygamber devesi' böceği, kelebek avlarken görüntülendi - TUNCELİ

"Peygamber devesi" böceği, kelebek avlarken görüntülendi - TUNCELİ - Peygamber devesi böceğinin kelebeği yakalaması - Peygamber devesi böceğinin kelebeği yemesi - Peygamber devesi böceğinin gözden kaybolması"Peygamber devesi" kelebeği avlarken görüntülendi - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde, halk arasında "peygamber devesi" olarak bilinen "Mantidae" böceği, avladığı kelebekle beslenirken görüntülendi - Beslenme teknikleri dolayısıyla "avcı" olarak da nitelendirilen peygamber devesi, protein ihtiyacını tam karşılayamadığı zamanlarda cüce fare ve sinek kuşu gibi canlıları da avlayabiliyorTUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde peygamber devesi böceği, avladığı kelebekle beslenirken görüntülendi.Doğu Anadolu Bölgesi'nde zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çeken Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde, halk arasında "peygamber devesi" olarak bilinen "Mantidae" böceğinin avladığı kelebeği yemesi, ilginç görüntü oluşturdu.Beslenme teknikleri dolayısıyla "avcı" olarak da nitelendirilen peygamber devesi, protein ihtiyacını tam karşılayamadığı zamanlarda cüce fare ve sinek kuşu gibi canlıları da avlayabiliyor.Tarım alanları için son derece faydalı olduğu bilinen peygamber devesi, avını yakalayacağı zamanlarda kamufle olmak için üzerinde bulunduğu bitkinin rengini alıyor.

Gesi İlginç Görüntü Biyoloji Peygamber 

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