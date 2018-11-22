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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Peter Bence İzmir'de konser verdi

Peter Bence İzmir'de konser verdi

- Konser öncesi provadan detay görüntüler - Dinleyicilerin salona gelmesi - Konserden görüntüler - Guinness Rekorlar Kitabı'na "en hızlı piyanist" olarak giren Peter Bence, İzmir 'de sahne aldıİZMİR (AA) - Dakikada 765 nota vuruşuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na "en hızlı piyanist" olarak giren Peter Bence, İzmir 'de sanatseverlerle buluştu.Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konsere sanatseverler ilgi gösterdi.Dünyaca ünlü piyanist, kayıt sanatçısı, besteci ve yapımcı Bence, konser programında klasik ve popüler müzikten eserlere yer verdi.Bence, Michael Jackson ve Cher gibi ünlü şarkıcıların eserlerinin yanı sıra John Williams'ın Star Wars, E.T, Jurassic Park gibi filmler için bestelediği müzikleri de çaldı.Bence, Ocak 2012'de, dakikada 765 nota vuruşuyla dünyanın en hızlı piyanisti olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Piyanist Şarkıcı 

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