Pet şişe ve voleybol topuyla bovling - HATAY

- Pet şişe ve voleybol topuyla bovling - Pet şişelerinden oluşan labutlarının hazırlanmasından görüntü - Oyun sahasının hazırlanmasından görüntü - Öğrencilerin bovling oynaması - Okul Müdürü Abdullah Akgün ile röportajPet şişe ve voleybol topuyla bovling - Hatay 'da Amanoslar'ın eteğindeki bir mahalledeki ilkokul öğrencileri, içi su dolu pet şişelere voleybol topu atarak bovling oynuyor - Okul müdürü Akgün:"Öğrencilerin hem bu oyunla tanışmaları hem de sayıları eğlenceli şekilde öğrenmeleri için kendi imkanlarımızla böyle bir yöntem geliştirdik"HATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde Amanoslar'ın eteğindeki bir ilkokulda öğrenciler, öğretmenlerinin okul bahçesinde yazı tahtası kalemiyle çizdiği sahada, su dolu pet şişelere voleybol topu atarak bovling oynama imkanı buluyor.Hassa ilçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos Dağı'nın eteklerindeki Güvenç Mahallesi'nde, 98 öğrencisi bulunan ilkokulda öğretmenler, öğrencilerin bovling sporunu merak etmesi üzerine farklı bir yöntem geliştirdi.Bovling oynamak için malzemenin bulunmadığı okulda, tüketilen meyve sularına ait pet şişelere su doldurarak lobut yapan öğretmenler, yazı tahtası kalemiyle çizdikleri sahada, voleybol topuyla atış yaptırarak öğrencilerin bu sporu yapmaları için imkan sağladı.Güvenç İlkokulu Müdürü Abdullah Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilgi duydukları spor branşarıyla farklı yöntemlerle de olsa tanışmalarını istediklerini söyledi.
Kırsal alanda bulunmalarına rağmen öğrencilerinin, çeşitli imkanlardan mahrum kalmamalarını amaçladıklarını belirten Akgün, şöyle konuştu:"Öğrencilerimiz zaman zaman televizyonda gördükleri şeyleri merak edip soruyorlar. Bir ders anında bovling kelimesi geçti. Öğrencilerimiz de haliyle bunu merak ederek, 'Öğretmenim bovling nasıl oynanır' diye sordular. Öğrencilerin hem bu oyunla tanışmaları hem de sayıları eğlenceli şekilde öğrenmeleri için kendi imkanlarımızla böyle bir yöntem geliştirdik. Öğrencilerimiz voleybol toplarıyla devirdikleri pet şişeleri sayarak, hem sayıları öğreniyorlar hem de ilk kez tanıştıkları bovling oyununun heyecanını yaşıyorlar."Akgün, oyunu ana sınıfından dördüncü sınıfa kadar tüm öğrencilerin severek oynadığını belirterek, öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiklerini sözlerine ekledi.Birinci sınıf öğrencilerinden Muhammet Serdar Balcı da bu şekilde sayıları öğrenirken çok keyif aldığını söyledi.
Öğrencilerden Mustafa Efe Yaşkesen ise bovlingin çok eğlenceli bir oyun olduğunu ifade ederek, öğretmenlerine teşekkür etti.