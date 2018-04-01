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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Pedallar sağlıklı yaşam için döndü - AFYONKARAHİSAR Haberi

Pedallar sağlıklı yaşam için döndü - AFYONKARAHİSAR Haberi

- Bisiklet turu - Yeşilay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf GökçeAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da Yeşilay Derneği ve Bisikletliler Derneği tarafından "Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.
Yeşilay Derneği Afyonkarahisar Şubesi ve Bisikletliler Derneği işbirliğiyle "Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas" sloganıyla düzenlenen tur, Afyonkarahisar Perşembe Akşamı Bisikletçileri Grubu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bisiklet Topluluğu üyelerinin katılımıyla yapıldı. Afyonkarahisar Anıtpark önünde toplanan bisikletçiler, kent içinde bisiklet turu attı.Trafik polisi ekiplerinin eskortluğunda gerçekleştirilen turda, bisikletliler sağlıklı yaşama dikkat çekmeye çalıştı.Yeşilay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Gökçe, etkinliğin 8. kez düzenlendiğini ve 35 ilde aynı zamanda gerçekleştirildiğini belirterek, dernek olarak vatandaşların sağlıklı yaşam becerilerine katkı sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

Polis Bisiklet Turu Sağlıklı Yaşam Karahisar Bisiklet 

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