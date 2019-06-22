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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Patrik Bartholomeos ayin yönetti - NEVŞEHİR

Patrik Bartholomeos ayin yönetti - NEVŞEHİR

- Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ayin yöneteceği Aziz Theodoros Trion Ortodoks Kilisesi'nde güvenlik önlemleri - Fener Rum Patriği Bartholomeos'un kiliseye gelişi - Patrik Bartholomeos'un akşam ayinini yönetmesi - Ayine katılanlardan görüntüler - Yunanistan Kapadokya Dernekleri Birliği Başkanı Theofanis İsakidis’in Patrik Bartholomeos’a Paskalya yumurtası ve Kapadokya haritası hediye etmesi - Patrik Bartholomeos'un öğrencilerle fotoğrafı çektirmesi - Patrik Bartholomeos'un köpek yavrusunu sevmesiPatrik Bartholomeos Nevşehir 'de ayin yönettiNEVŞEHİR (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir 'in Derinkuyu ilçesinde düzenlenen ayini yönetti.Aziz Theodoros Trion Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen akşam ayininde İncil'den bazı bölümler okundu.Bartholomeos'un yönettiği yaklaşık 2 saat süren ayine, İstanbul ve Yunanistan'dan gelen yaklaşık 200 Ortodoks katıldı.
Yunanistan Kapadokya Dernekleri Birliği Başkanı Theofanis İsakidis, Bartholomeos'a Paskalya yumurtası ve Kapadokya haritası hediye etti.Bartholomeos, Rum okulundan mezun olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.Ayine, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis de katıldı.
Bartholomeos kilise çıkışında, yanına gittiği soğuktan üşüyen bir köpek yavrusunu sevdi.

Yumurta Aritas Köpek Yavrusu Hatıra Fotoğrafı Öğrenciler 

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