Patara'daki temizlik etkinliğinde 1985 üretim tarihli su şişesi dikkati çekti

-- Patara sahili çöp toplama

-- Başkan Mutlu Ulutaş Röportaj



( ANTALYA )- Türkiye’nin en uzun kumsalında temizlik ANTALYA



- Antalya‘nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan 18 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun kumsalına sahip Patara Plajı’nda çevre temizlik etkinliği düzenlendi.

Toplanan atıklar arasında bulunan 1985 üretim tarihiyle 34 yıllık su şişesi dikkati çekti. Türkiye’nin en uzun kumsalına sahip Patara Plajı’nda çevre temizlik etkinliği düzenlendi.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Patara kazı ekibi ile bir grup belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Antik kent içinden geçilip ulaşılan Patara Plajı’nda katılımcılar atıkları toplayarak torbalarda biriktirdi. Toplanan atıklar arasında bulunan 1985 üretim tarihiyle 34 yıllık su şişesi dikkati çekti. " Miras bırakabilmek için" Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, farkındalık sağlamak, denizleri, plajları, çevreyi korumak ve yaşatmak amacıyla yapılan bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.



Kaş’ta sezon başladığında deniz dibindeki atıkların toplandığını hatırlatan Ulutaş, “Çevre, plaj, doğa önemli. Bunların bizden önce var olduğunu bilmemiz lazım, bizden sonraki nesillere miras bırakabilmek için korumamız ve yaşatmamız lazım. Bu anlamda evsel ve kişisel atıklarımızı kesinlikle çevreye, doğaya, plajlara ve denizlere değil, çöp yerlerine bırakmak lazım. Kaş Belediyesi olarak, dernekler, sivil toplum kuruluşları, kaymakamlık ile birlikte bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz, toplum bilincini geliştireceğiz. Kaş’ın bu noktada öncü olmasını istiyoruz" dedi.

"Doğaya saygı" Patara Plajı’nda bulunan bir tatilci vatandaş ise, etkinliğe ilişkin tamamen doğaya saygı gösterilerek yapılan bu hareketin çok güzel olduğunu belirtti.

Çevre Bakanlığınca Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Patara Plajı, caretta caretta deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu canlıların üreme dönemindeki zaman dilimi 20:00 ile 08:00 arasında vatandaşların plaja girmesinin yasak olduğu kaydedildi. Kaş’a 43 kilometre mesafede bulunan Patara Plajı, 2005 yılında İngiliz Sunday Times Gazetesi tarafından dünyanın en güzel plajları arasında gösterildi. (TD-JA-

